Àuria Grup: Un exemple de valors cooperatius en acció

Des de l’any 1995, l’Assemblea General de les Nacions Unides celebra cada any el primer dissabte del mes de juliol el Dia Internacional de les Cooperatives. Una celebració que vol donar a conèixer unes entitats encara avui força desconegudes com són les cooperatives i el gran paper que té el moviment cooperatiu a l’hora de contribuir a la resolució d’alguns dels problemes als quals s’enfronten les Nacions Unides i tots nosaltres.

I per trobar-ne exemples destacats no cal anar molt lluny de casa nostra, ja que a Igualada trobem l’exemple d’Àuria Grup i, més concretament, la seva entitat matriu Àuria Cooperativa, amb més de 50 anys d’història i més de 660 socis i sòcies. Un exemple paradigmàtic de com els valors cooperatius com l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat poden ser aplicats amb èxit en el món empresarial actual.

De fet, la forta significació i contribució social d’aquesta entitat igualadina la fan un exemple viu de com aquests valors cooperatius es posen en acció per transformar una societat. Uns valors que distingeixen a Àuria i que estan profundament arrelats en la seva cultura organitzativa. Valors com la igualtat, l’empatia, la transparència, la col·laboració, la responsabilitat social, l’autonomia, el respecte, la innovació i la qualitat són pilars fonamentals que es reflecteixen en totes les seves activitats i projectes.

Aquesta alineació de valors no és casual, sinó que respon a una profunda convicció per part d’Àuria que la cooperació i la gestió participativa són claus per a un desenvolupament empresarial sostenible i just.

Una filosofia que es tradueix en accions concretes que impacten positivament en el seu entorn. Un exemple d’això és la recent xifra exposada en la recent celebració de l’Assemblea General Ordinària d’Àuria Cooperativa el passat 13 de juny, on es van aprovar els resultats del 2023 i es va confirmar la creació de 73 nous llocs de treball durant el 2023, en un context econòmic advers, marcat per les dificultats externes. Aquesta fita posa de manifest el compromís d’Àuria amb la transformació social i la inclusió de les persones més vulnerables i demostra el potencial del cooperativisme com a mitjà d’èxit per a grans projectes empresarials, amb un model de gestió més just i sostenible.

En un moment en què la societat busca alternatives a un sistema econòmic basat en la maximització del profit individual, l’exemple d’Àuria i el seu cooperativisme basat en la col·laboració, la solidaritat i la participació pot ser una via viable per continuar construint futurs plens d’oportunitats i esperança més pròspers i justos per a tothom.