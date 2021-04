Dilluns entra en funcionament la càmera de control de trànsit de la rambla Sant Isidre

L’Ajuntament d’Igualada activarà el pròxim dilluns 19 d’abril la càmera de control del trànsit de la rambla Sant Isidre. La càmera està situada a la cantonada entre el carrer Òdena amb rambla Sant Isidre, controlant l’entrada del carril habilitat per càrrega i descàrrega fins a les 12 del migdia. Es tracta d’un tram en sentit únic i que s’usa també pel servei d’autobús urbà.

El regidor de mobilitat i sostenibilitat, Miquel Vives, ha indicat que “amb el tall al trànsit rodat de la rambla, s’ha pacificat el centre i els vianants han recuperat un espai on passejar tranquil·lament”. Vives ha destacat que amb aquest tall s’ha aconseguit un doble objectiu: “buidar de transit una part de la ciutat que uneix les grans zones de vianants del centre convertint-la, alhora, en una zona d’oci i comerç al centre ciutat.”

Miquel Vives ha conclòs explicant que aquesta càmera de control es posa en funcionament perquè “encara hi ha incívics que no respecten prou els horaris de càrrega i descàrrega” i des del consistori “s’espera que amb aquestes mesures s’acabin els incompliments”.

Tot i que no hi ha guals a la rambla, i per tant no és necessari entrar amb el cotxe, s’ha habilitat un formulari per a que els veïns hi puguin accedir en cas de necessitat puntual. La zona de la Rambla, però, no té cap cotxe autoritzat de forma permanent, ja que les autoritzacions de vehicles per a les zones restringides del centre no són vàlides per aquest tram.