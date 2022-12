Derrota contra el Palau i adéu pràcticament definitiu a la Copa

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 3

GENERALI HC PALAU 8

Cada partit davant el Generali HC Palau és una prova de foc pels seus rivals. Aquest dissabte a Les Comes l’Igualada Femení Grupo Guzman va competir de tu a tu, com fa en cadascun dels partits, però l’equip vallesà va mostrar tot el seu repertori de joc, especialment ofensiu, que va comportar moltíssima feina per a la porteria igualadina Laia Navarrete durant els 50 minuts de joc.

El partit va ser intens, amb 32 faltes entre els dos conjunts, i ple d’ocasions en ambdues porteries. Durant la primera part l’HC Palau va imposar un ritme frenètic, amb una pressió molt alta i un joc molt físic. L’Igualada Femení va mostrar-se ferm, i va saber competir. Mariona Colomer en dues ocasions i Aimee Blackmann avançarien a les visitants abans del descans, però les igualadines també posarien a prova a la porteria internacional Laura Vicente, sense sort, i no aprofitant inclús una falta directa. Amb 0-3 es va arribar al descans.

A la represa va començar el recital personal de la golejadora Aina Florenza, que va ampliar l’avantatge visitant fins el 0-5 en un obrir i tancar d’ulls. Amb tot, el partit giraria i les igualadines, en uns minuts brillants, escurçarien distàncies fins el 3-5, amb dos grans gols d’Aida Mas i un altre de Blanca Angrill. L’1-5 va ser fruit d’una blava a Mariona Colomer, i una gran definició de falta directa. El 2-5, va arribar després d’una targeta vermella a la vallesana Laia Juan per una agressió sobre Pati Miret, i una directa transformada a la perfecció per Blanca Angrill. I el 3-5 va ser obra d’Aida Mas, culminant una gran jugada de les igualadines. Quedaven onze minuts de joc i l’equip entrenat per Carles Marín tornava a entrar dins el partit.

Però tot plegat va ser un miratge ja que Carla Fontdeglòria i Aina Florenza per partida doble, en només 54 segons de marge, posarien el 3-8 definitiu en el marcador. Els darrers minuts van deparar dos llançaments al ferro de la porteria visitant per part de les igualadines i una directa que no va poder transformar Aimee Blackmann davant una Laia Navarrete que va tenir una bona actuació en el seu retorn a la porteria igualadina.

La setena derrota en 10 jornades de les igualadines les deixa a l’onzena posició de la taula, amb 9 punts, i amb els llocs de descens a només dos punts. L’equip que entrena Carles Marín veu allunyar-se de forma quasi definitiva les opcions de jugar la Copa de la Reina, i sembla evident que haurà de treballar d’ara en endavant per confirmar la seva permanència en una OK Liga Iberdrola que està sent més competida i anivellada que de les darreres temporades.