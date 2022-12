L’Hospital implanta una nova tècnica quirúrgica per extreure càlculs del conducte biliar i la vesícula

L’Hospital Universitari d’Igualada ha instaurat una nova tècnica quirúrgica que permet extreure la vesícula biliar i els càlculs del conducte biliar en una única operació. Es tracta d’un procediment que fins ara es feia en dues intervencions, el que suposava que el pacient hagués de passar per dues anestèsies generals i dos ingressos hospitalaris.

El nou procediment consisteix en extreure els càlculs del conducte biliar durant la cirurgia de la vesícula biliar, mitjançant cirurgia laparoscòpica, una cirurgia molt poc invasiva, que consisteix en fer petites incisions a l’abdomen, a través de les quals es realitza la intervenció. La cirurgia laparoscòpica ja era la tècnica de referència per extreure la vesícula biliar, però no per extreure els càlculs del conducte biliar. Aquest procediment s’havia de derivar al servei de Digestologia de l’hospital de referència i es feia per via endoscòpica, és a dir, passant un endoscopi per l’esòfag, l’estómac i el principi del budell prim. Amb la implantació del tractament en un únic temps, s’evita l’endoscòpia i les potencials complicacions d’aquesta intervenció, com són la pancreatitis (inflamació del pàncreas) i el sagnat digestiu. D’altra banda, s’eviten les derivacions a l’hospital de referència, on es realitzen les endoscòpies.

A més de reduir les complicacions de la pròpia intervenció, el tractament en un únic temps permet reduir, també, el temps d’espera quirúrgic i, per tant, les complicacions derivades d’aquesta espera, que pot comportar reingressos. També, disminueix l’estada hospitalària, ja que la cirurgia laparoscòpica permet una recuperació ràpida del pacient, amb ingressos d’entre 24 i 36 hores. Tal com expliquen des del Servei de Cirurgia de l’hospital igualadí, s’optarà per la intervenció en un sol temps en aquells pacients en que les característiques ho permetin.

La patologia de la via biliar és una de les consultes més freqüents al servei d’Urgències i una de les causes més freqüents de cirurgia programada.