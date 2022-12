Poble Actiu denuncia el col·lapse de les Urgències a l’Hospital

Poble Actiu ha publicat un comunicat per denunciar les condicions que estan patint les persones ateses a les Urgències de l’Hospital d’Igualada, especialment aquestes darreres setmanes, atesa la coincidència de diferents virus i dies festius. Segons la formació, han estat molts els usuaris que s’han queixat de la manca de professionals sanitaris per garantir una atenció professional de qualitat.

La situació de les Urgències ha arribat a una situació tan extrema, diuen, que han estat els mateixos professionals sanitaris els que han exposat els problemes. Durant els darrers dies, treballadores de l’Hospital d’Igualada han penjat cartells amb missatges com “ens falta personal”, “urgències sota mínims”, “infermeria en lluita per unes condicions dignes” i “ajuda’ns a solucionar-ho, deixa la teva reclamació”.

La candidatura municipalista ha reclamat al Consorci Sanitari de l’Anoia, que gestiona l’Hospital d’Igualada i el CAP Igualada Nord, que prengui les mesures necessàries per augmentar el personal per poder millorar l’atenció sanitària, tant a Urgències com a altres serveis que estan patint les conseqüències de la manca de personal.

Mala gestió de la direcció

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha denunciat que els problemes de l’Hospital d’Igualada venen de lluny i que les entitats que participen en la gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia, que són l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal i el Servei Català de Salut, no fan res per solucionar-los. Carles ha criticat la mala gestió de la direcció de l’Hospital d’Igualada, que no escolta les reclamacions dels professionals sanitaris per millorar les condicions laborals, un aspecte bàsic per avançar cap a una sanitat pública i de qualitat.

Les propostes de Poble Actiu per millorar l’atenció als pacients impliquen tres canvis substancials. La primera proposta és que el pacient sigui al centre de totes les cures i, per tant, això implica que els professionals tinguin temps suficient per a cada pacient. Per fer-ho, creuen que l’Hospital d’Igualada necessita fidelitzar els professionals i atraure’n de nous, i per això cal oferir llocs de treball estables, amb càrregues de treball adequades i una bona gestió del centre sanitari.

En segon lloc, comenten que cal garantir que hi hagi suficients professionals sanitaris per totes les especialitats a fi de reduir les llistes d’espera i, especialment, que les Urgències tinguin una dotació adequada. Per aconseguir-ho, “la direcció del Consorci Sanitari de l’Anoia ha de deixar de focalitzar-se en reduir el deute i centrar-se a garantir la màxima qualitat en l’atenció sanitària”, argumenten. I en tercer lloc, des de Poble Actiu emplacen a la resta de partits a treballar al Parlament de Catalunya per tal que el sistema sanitari tingui més recursos econòmics i una millor gestió. “Per això cal revertir les retallades de CIU i PP, recuperar la gestió de serveis privatitzats i dotar l’atenció primària amb una quarta part del pressupost”, sentencien.

Suport a la vaga del 25 i 26 de gener

La candidatura municipalista ha volgut donar suport explícit als sindicats de professionals sanitaris que han convocat una vaga pels propers dies 25 i 26 de gener. La protesta ha estat convocada per diferents sindicats, com Metges de Catalunya i Infermeres de Catalunya, amb l’objectiu de reclamar millores en les condicions laborals dels professionals sanitaris per poder garantir una sanitat pública i de qualitat.