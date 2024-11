Derrota ajustada de l’Events-CB Igualada a la pista del Wecolors AB Premià (50-45)

L’Events CB Igualada no va poder sumar la seva tercera victòria consecutiva en la novena jornada de lliga, caient per 50-45 davant el Wecolors AB Premià en un partit marcat per les alternances.

El partit va començar amb un primer quart dominat pel Premià, que va establir un ritme lent i controlat, deixant l’Igualada amb poques opcions ofensives. Tot i això, les igualadines van reaccionar en el segon període amb una bona defensa i van marxar al descans amb un empat (17-17) que reflectia la igualtat del duel.

El tercer quart, però, va ser decisiu. L’equip local va imposar la seva superioritat, aprofitant la manca d’encert ofensiu de l’Igualada i obrint una diferència de 14 punts (41-27). Tot i la difícil situació, l’equip igualadí no es va rendir i va mostrar la seva millor versió en l’últim quart. Amb una defensa agressiva i una ofensiva efectiva, les visitants van reduir significativament l’avantatge, però no van tenir prou temps per culminar la remuntada.

Amb aquesta derrota, l’Events-CB Igualada es manté en la zona mitjana-alta de la classificació. L’equip i l’staff tècnic ja tenen la mirada posada en el pròxim partit, amb l’objectiu de recuperar les bones sensacions i tornar a sumar una victòria.