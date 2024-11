Victòria del Monbus CB Igualada contra Sa Real d’Eivissa

El CB Igualada va assolir una nova victòria per 92-77 en la setena jornada de Tercera FEB disputada a Les Comes. El primer equip masculí del club igualadí va exhibir la seva millor versió ofensiva durant 30 minuts junt amb un gran caràcter defensiu davant un Bàsquet Sa Real d’Eivissa que comptava amb jugadors amb experiència ACB i lligues internacionals i que arribava a aquesta jornada sent el millor atac de la lliga.

Inici de partit amb bon rendiment ofensiu del CB Igualada que no trobava la tecla en defensa i que a meitats de quart manava al marcador per 12-10. A partir d’aquí, gran encert des de la línia de 3 dels locals que obrien escletxa al marcador gràcies a un gran marcial de 18-8 en 4 minuts per tancar el primer quart 30-18.

El segon quart s’iniciava amb un parcial de 10-0 per l’equip entrenat per Víctor Belenguer que mantindria i ampliaria la diferèmcia per dominar al marcador 50-26 als 5 minuts del segon quart. Però els visitants, amb una gran capacitat ofensiva, retallarien diferències que fins a situar-se a 14 punts a la mitja part, 58-44.

La segona part començava amb els dos equips jugant de tu a tu amb un equip igualadí que mantenia les distàncies al marcador tot i els intents dels eivissencs de retallar diferències. Amb 71-54 al marcador a meitats de quart, els locals aconseguien de nou posar el marcador amb els 20 punts de diferència i tancar el tercer quart amb 83-63.

L’últim quart veu com el ritme ofensiu disminueix i als 5 minuts el CB Igualada continuava manant a marcador per 90-71. Els visitants tancaven el partit amb un parcial a favor de 2-6 en 5 minuts per acabar el partit amb el resultat final de 92-77.

El proper diumenge, dia 1 de desembre, l’equip visita la sempre complicada pista del CB Castelldefels, equip que es troba amb 5 victòries i 2 derrotes, mateix balanç que el CB Igualada.