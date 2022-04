Derrota ajustada de l’Igualada Femení HCP a Cerdanyola

CERDANYOLA HC 5

IGUALADA FEMENÍ HCP 4

Tot i la baixa per sanció (acumulació de blaves) de la capitana Pati Miret, l’Igualada Femení Grupo Guzman va competir a Cerdanyola des del primer moment i fins a l’últim segon, cedint per 5-4, però confirmant un cop més la millora en les prestacions d’un equip igualadí que fa només tres mesos era apallissat a Les Comes per les vallesanes (1-6).

Les distàncies entre un i altre equip s’han reduït notablement. De fet, les igualadines van fer un primer temps completíssim a Can Xarau, avançant-se per mediació de Rocío “Piojo” Ramon i desaprofitant opcions per agafar distància en el marcador. El Cerdanyola, entrenat des de fa unes setmanes per Andi Colaianni, va tibar d’individualitats i Maria Figuerola faria l’empat a un. Cristina Riba, sensacional, ajudava a sostenir el seu equip aturant un penal i una directa abans que Carla Claramunt tornés a avançar les de Carles Marín, que arribarien al descans dominant en el marcador i amb sensacions molt positives.

A la represa, però, el Feníe Energía Cerdanyola CH capgiraria el marcador en 10 minuts fatídics per a les visitants, en què rebrien tres gols en ple allau de joc de l’equip local, que va arribar molt clarament a la porteria igualadina. Però quan semblava que el Cerdanyola podia trencar el partit, Aida Mas faria el 4-3 en transformar una gran acció de les visitants. Amb aquest resultat ajustat, i amb els dos equips amb nou faltes, es va arribar a la fase decisiva del matx, on tots dos conjunts van fallar les directes que van tenir. A tres minuts del final el Cerdanyola faria el 5-3, i a 30 segons de la conclusió Carla Claramunt, de penal posaria el 5-4. Les darreres dues accions de perill favorables a les igualadines acabarien frustrades per la portera local de la segona part, Carla Batlle, que certificaria la derrota igualadina.

L’Igualada Femení Grupo Guzman va formar a Cerdanyola amb les porteres Cristina Riba i Mònica Ferrer, i les jugadores de pista Aida Mas (1 gol), Carolina Herrera, Rocío “Piojo” Ramón (1), Carla Claramunt (2), Helena de Sivatte, Arian Martín, Laura Crespo i Gina Balcells.

A quatre jornades del final de la lliga regular, l’Igualada Femení Grupo Guzman manté la setena posició a la taula, amb 30 punts.

Tot i la dificultat del calendari, la gran competitivitat que està mostrant l’equip igualadí en tots els partits de la segona volta fa que hi hagi optimisme de cara al proper repte esportiu de les igualadines, que jugaran a Lleida la Copa de la Reina del 5 al 8 de maig. Les de Carles Marín disputaran el seu partit de quarts de final el divendres 6 de maig, contra el Martinelia CP Manlleu.