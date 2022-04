Comencen els talls a la Ronda del Rec per les obres de connexió a la Ronda Sud

Avui dilluns 25 d’abril s’inicia el tall de la Ronda del Rec per les obres de connexió entre Igualada i la Ronda Sud. Durant els primers sis mesos la Ronda del Rec quedarà tallada a l’alçada del carrer Misericòrdia on es construirà una nova rotonda.

El regidor de Mobilitat d’Igualad, Miquel Vives, ha detallat que les obres s’iniciaran amb la construcció de la nova rotonda a l’encreuament entre la ronda del Rec i el carrer Misericòrdia, en el punt que connectarà la ciutat amb el nou pont. Aquesta primera fase de l’obra obligarà a tallar durant sis mesos la ronda del Rec, a l’alçada del carrer Misericòrdia, on es construirà aquesta rotonda. Durant aquests sis mesos però, la via estarà oberta i accessible des dels dos extrems, però no podrà creuar-se.

El regidor de Mobilitat, ha explicat que des de fa setmanes des del Departament de Mobilitat s’ha anat informant als veïns i a les empreses de la zona sobre quines rutes caldrà seguir per aconseguir la mínima afectació en la mobilitat del dia a dia. Vives ha assegurat que “s’han buscat solucions per a totes les casuístiques i es mantindrà diàleg constant per tal de solucionar les problemàtiques que puguin sorgir”.

Amb l’inici de les obres s’indicarà de forma específica amb senyals i pintura vial especial el tancament d’aquest tram i les rutes alternatives per transportistes. Vives ha explicat que els ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i Montbui “estem coordinats per aquesta afectació ja que és tracta d’una via que ens connecta i que usen molts veïns d’aquestes poblacions adjacents”.

Les obres tindran una durada de 18 mesos i connectaran la ciutat amb la Ronda Sud mitjançant un nou pont amb forma d’espina de 26,5 metres que creuarà el riu i arribarà fins al Carrer Misericòrdia on es construirà una rotonda de connexió amb la ciutat. L’obra permetrà l’accés de vehicles a la Ronda del Rec i el pas de vianants i ciclistes a la riba sud del riu Anoia.

L’obra suposa una inversió de 13 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya.