Iris Complements, la botiga igualadina online de complements de moda

El món evoluciona constantment i ara ens trobem en una època de grans canvis a la qual ens hem d’adaptar de manera constant. Per això Iris, la botiga de complements de moda del carrer de l’Argent d’Igualada ha decidit fer un pas endavant i oferir els seus serveis en el món del comerç electrònic, obrint una botiga online www.iriscomplements.com, on podeu trobar tots els seus productes així com l’assessorament en la tria i compra que l’Adela Miserachs Galtés, la propietària, ofereix sempre als seus clients.

L’Adela és una enamorada de la seva feina: “sempre he tingut molt ull a l’hora de combinar peces de roba i els seus complements i gaudeixo d’allò més quan algú em demana que l’ajudi a trobar allò que més bé anirà amb aquell jersei, per exemple. Per a mi és un premi que el client quedi content dels meus consells i d’allò que vam trobar a la botiga i que va ser ideal per a ell”.

La botiga online http://www.iriscomplements.com ha estat dissenyada i elaborada per Maria Rosa del Rio Torrents, qui ha buscat dotar la web del mateix esperit i classe de la botiga física, però a la vegada aconseguint un espai virtual molt visual i fàcil de visitar. D’aquesta manera s’ha dissenyat una web amb un aire modernista a través d’uns colors elegants i d’una tipografia d’estil cal·ligràfic que complementen molt bé amb els elements artesanals que hi ha la botiga, com pot ser el propi segell de fusta que regenta l’entrada

“La idea inicial era crear una pàgina web de la botiga -explica la Rosa- però, després del tancament durant la primera onada de la pandèmia, vam decidir que el millor era reconvertir-la en una botiga online que complementés i enfortís la botiga física del carrer de l’Argent”. “El fet d’impulsar un comerç local i transformar-lo del món analògic al digital sempre és un al·licient més”.

El procés de creació de la botiga online va passar per fer un primer estudi de mercat del tipus de productes que s’hi ofereixen, veient el perfil de client a qui anirà dirigida, si és un client més jove, més gran, homes, dones… Tal i com explica la Maria Rosa, “es tracta d’una botiga d’unes vint famílies de productes i s’arribarà a un volum de més de 400 articles diferents. A més es complementa amb el servei d’assessorament al client que fa l’Adela Miserachs que ve a ser la figura de personal shopper d’avui. Per aquesta raó el comerç electrònic compta amb un formulari i un enllaç al Whatsapp per poder demanar aquest servei personalitzat i ser un punt afegit a l’hora de comprar els productes de la web.



La Maria Rosa del Rio fa gairebé 20 anys que es dedica al món digital i especialment a la creació d’espais web. Durant aquests anys ha treballat dins de l’àmbit del disseny i desenvolupament web fet que l’ha portat a especialitzar-me en temes d’usabilitat i interfície d’usuari. “L’aposta de pensar en la transformació digital d’un comerç, tal com ha fet Iris Complements, en aquests moments és una inversió molt intel·ligent. Estem en un dels millors moments per captar clients ja que la situació actual ens ajuda a obrir fronteres d’on estem ubicats”, comenta la Maria Rosa, “i en aquest cas concret poder ajudar a un comerç molt conegut per a nosaltres per mi m’ha fet molta il·lusió ja que jo vinc d’una família de botiguers i sé l’esforç que significa”.

Una mica d’història

Fa més de trenta anys que l’Adela Miserachs Galtés va decidir fer-se càrrec de l’aleshores Perfumeria Iris del carrer de l’Argent d’Igualada i la va convertir en un espai on podem trobar complements de moda per a dona -especialment- i també per a home.

Una remodelació de la botiga va transformar-la en un entorn agradable, amb un aire modernista que casa perfectament amb l’edifici on està ubicada, combinant la fusta, els llums d’època i els colors suaus. Un espai ideal que convida a buscar-hi allò que necessitem per combinar amb aquell vestit, amb aquells pantalons, uns guants, un barret, un mocador… I l’Adela us ajudarà a trobar i us aconsellarà sobre tot allò que us faci falta.