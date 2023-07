Jordi Cuadras visita a l’alcalde de Cervera per parlar del “tren gran”

El cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha fet la seva primera visita institucional del mandat a Cervera amb una jornada de treball amb l’alcalde de la ciutat, Jan Pomés. Cuadras i Pomés han abordat conjuntament els punts en comú entre Igualada i Cervera amb el tren gran com a gran propòsit.

La proposta consisteix en posar sobre de la taula la línia que uniria Cervera i Martorell passant per Igualada i que forma part del projecte de l’Eix Transversal Ferroviari aprovat per la Generalitat a l’any 2010 però guardat en un calaix pel govern de la Generalitat des d’aleshores. La proposta permetrà arribar a Barcelona en 40 minuts des d’Igualada i també una ràpida connexió de la ciutat amb les comarques de Lleida.

Jordi Cuadras valora molt positivament la trobada i la sintonia amb Jan Pomés perquè comparteixen plenament l’objectiu de fer realitat el tren gran i de buscar totes les aliances possibles per aconseguir-ho: “Cervera és clau en aquest projecte perquè és on acaba la línia actual de tren que hauria de continuar fins a Martorell passant per Igualada. Després d’aquest primer contacte, ens hem emplaçat a treballar en una proposta per buscar aliats que permetin tornar a posar el projecte en l’agenda de les infraestructures ferroviàries de Catalunya”.

Cuadras afirma que hi ha dos factors del context actual que són importants a tenir en compte per a fer realitat el projecte: “El primer és que es desenvoluparà una agenda catalana del Corredor del Mediterrani que hauria d’incloure aquesta línia com un afluent del corredor cap a l’interior de la península i el segon és l’alta congestió de la xarxa ferroviària de l’Àrea Metropolitana que fa que es necessitin projectes com el tren gran”.

Durant la darrera campanya electoral, Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) ja va proposar que Igualada afronti el projecte del tren gran amb un acord amb les ciutats per on passa la línia i també amb el Port de Barcelona, la Zona Franca i el Port Sec de Saragossa per reclamar, junts, una línia de tren que els uneixi. Els dos ports es convertirien, per tant, en dos pols d’activitat econòmica que passarien a estar connectats per aquesta línia amb Igualada al centre.

Jordi Cuadras ha iniciat amb l’alcalde de Cervera una ronda de visites als alcaldes de les capitals de comarca veïnes d’Igualada per promoure interessos i lluites comunes.