Decidides a aconseguir l’ascens

UE CORNELLÀ 0

CF IGUALADA 4

Les igualadines tenien clar que si volien pujar a Nacional, no poden fallar en cap moment. Les jugadores de Víctor Torrijos visitaven el campió de Preferent, amb l’objectiu de sumar els tres punts.

Aquesta ambició blava es va fer notar des d’un primer moment, amb una gran pressió i una bona reacció després de pèrdua de la pilota. L’equip estava molt endollat i van començar a generar-se les primeres oportunitats, que no es van poder aprofitar.

Amb el pas dels minuts, el Cornellà va anar entrant en el partit i va disposar d’una gran ocasió, però Queralt va estar providencial per mantenir l’empat al marcador.

Arribaven els minuts finals de la primera meitat, i les anoienques van tornar a demostrar bones sensacions. Així va ser com, al minut 41, Marina rebia a l’espai i definia a la perfecció per fer el zero a un. I encara hi va haver temps perquè Cortina ampliés diferències, just abans del descans, amb una gran vaselina. Premi just a l’equador del matx, que s’havia de confirmar.

A la segona meitat, l’equip no va badar en cap moment i va controlar totes les situacions. Només iniciar-se el segon temps, en una gran jugada combinativa, Mar feia el tercer gol, que matava el partit. Ja a les acaballes de l’enfrontament, Pauli recolliria el rebuig de la portera local, per fer el quart i definitiu gol. Un triomf clau per aspirar al desitjat ascens.

El pròxim diumenge, 5 de juny, a les 12h, les blaves necessiten sumar els tres punts per fer-se amb la segona posició que opta a significar l’ascens de categoria.