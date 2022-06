Pati Miret seguirà a l’Igualada Femení HCP un any més

Pati Miret, capitana de l’Igualada Femení Grupo Guzman, és la primera jugadora renovada de cara a la temporada 2022-2023. La jugadora de Vilanova i la Geltrú ha estat clau en la progressió de l’equip igualadí des de Nacional Catalana i fins a consolidar-se a OK Liga.

Miret, màxima golejadora de l’equip igualadí durant les darreres tres temporades, és una jugadora fonamental pel seu lideratge a la pista i en el vestidor, i per la seva capacitat anotadora per decidir partits. Ha estat la màxima golejadora de l’equip igualadí tant a Nacional Catalana a la temporada 2019-2020, com en el retorn a OK Liga a la 2020-2021 i enguany també a la 2021-2022, sumant 21 gols per a l’equip entrenat per Carles Marín.

Amb la renovació de Pati Miret l’equip igualadí es garanteix la continuïtat d’una jugadora bàsica per consolidar el projecte esportiu, de cara a una temporada 2022-2023 on les igualadines hauran de continuar treballant de valent per continuar competint amb garanties a la millor lliga del món.