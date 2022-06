Nova reunió dels municipis afectats pel projecte de la MAT

Aquest dilluns, 30 de maig, el Consell Comarcal de l’Anoia ha acollit una reunió amb el govern d’aquest ens i representants dels consistoris directament afectats pel projecte de línia de Molt Alta Tensió Valmuel-Begues, d’iniciativa privada i impulsat per l’empresa Forestalia. Aquests municipis són Bellprat, Sant Martí de Tous,Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Piera, Masquefa i Els Hostalets de Pierola.

El passat desembre ja es van presentar al·legacions al projecte i es van demanar aclariments a l’empresa promotora. La passada setmana es va rebre una resposta de Forestalia a aquestes al·legacions i requeriments d’informació, una resposta no oficial que els representants del territori consideren massa generalista i que no dona una resposta adient a tot allò que se li demanava. Per això, ara el Consell Comarcal i els Ajuntaments exerciran el dret a rèplica demanant novament informació a l’empresa, a l’espera que el govern de l’Estat es pronunciï en relació a l’avaluació ambiental del projecte i la seva viabilitat.

Xavier Boquete, president de l’ens comarcal, afirma que “el rebuig de l’Anoia a aquest projecte continua sent frontal, perquè obriria una cicatriu al territori que perduraria durant generacions” i torna a reclamar “responsabilitat i lideratge per part del Govern de la Generalitat a l’hora de definir un model energètic coherent i sensible amb el país, que eviti projectes destructius com aquest que ara ens afecta”.

El projecte de MAT Valmuel-Begues contempla una línia de 400 KV de tensió amb origen a la Franja de Ponent, per portar energia fotovoltaica i eòlica procedent de Terol fins la subestació de Begues, al Baix Llobregat, i traslladar-la finalment fins l’àrea metropolitana de Barcelona. Creuaria diferents comarques com l’Anoia, passant molt a prop de nuclis habitats i dividint nombrosos municipis, fet que ha generat una forta oposició en els diferents territoris afectats.