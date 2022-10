De menys a més per sumar la segona victòria consecutiva

IGUALADA FEMENÍ HCP 4

CP LAS ROZAS 1

Partit de picar molta pedra però solventat per l’Igualada Femení Grupo Guzman amb el segon triomf consecutiu a l’OK Liga Iberdrola, en guanyar a Les Comes el CP Las Rozas (4-1). Les jugadores que entrena Carles Marín (ahir complia el segon i darrer partit de sanció) van fer un partit de menys a més i van acabar escombrant un rival que va anar molts minuts per davant en el marcador, però que va ser incapaç d’aturar l’allau de joc igualadí en els darrers 10 minuts de joc. Tal i com ja va passar a Alpicat, l’Igualada Femení Grupo Guzman va fer un tram final amb un ritme altíssim al joc, i això va passar factura a un equip visitant que es va limitar a defensar-se aprofitant els encerts de la seva portera, Nerea Notario.

El primer temps va ser per oblidar, amb ambient fred a la pista i al pavelló, i amb poques ocasions de gol pels dos conjunts. Carla Batlle, que combina la titularitat amb Laia Navarrete, va resoldre bé la feina que va tenir, fins que just abans d’arribar al descans una assistència d’Ana Horche permetia a la visitant Mónica Villaro fer el 0-1. Una autèntica gerra d’aigua freda per a les igualadines que arribaven al descans carregades de faltes i amb certa negativitat a la pista.

A la represa l’Igualada Femení Grupo Guzman va sortir amb una marxa més, arriscant molt més en la pressió, ofegant la sortida de bola de les madrilenyes i recuperant molt ràpidament la possessió. Coincidint amb la desena falta local, les visitants van tenir una clara opció per fer el 0-2, amb una falta directa molt ben aturada per Carla Batlle. Aquesta jugada va esperonar l’Igualada Femení Grupo Guzman, que ràpidament va posar setge a la porteria d’una Nerea Notario que una i altra vegada frenava les ocasions igualadines. Però a 10 minuts de la conclusió una blava a la visitant Arganda per enganxar amb l’estic a una jugadora igualadina donaria l’opció d’empatar a Blanca Angrill. Malgrat la seva joventut i la trascendència del moment, va fer una execució perfecta, situant el provisional empat en el marcador.

Les igualadines volien guanyar el partit, l’havien madurat prou, i només dos minuts després una gran assistència de Marina Monge permetia a la capitana Pati Miret fer el segon gol de les locals. Era la culminació als millors minuts de les igualadines aquesta temporada a Les Comes. A partir d’aquí el CP Las Rozas ho va intentar amb xuts llunyans sense gaire perill mentre que la desena falta de les madrilenyes, a només tres minuts del final, portava a Blanca Angrill a l’execució d’una altra directa. L’exgolejadora del CP Vilanova tornava a guanyar-li la partida a Nerea Notario amb una execució perfecta, i situava així el 3-1 en el marcador. Amb el matx totalment decidit, a 20 segons de la conclusió, Pauli Molina aconseguia dins l’àrea el quart gol de les igualadines, el seu primer gol com a jugadora de l’Igualada Femení Grupo Guzman.

I dimecres, un nou repte competitiu, a Manlleu

L’Igualada Femení Grupo Guzman es desplaçarà aquest dimecres fins a Osona, en concret a Manlleu, on jugarà, a partir de les 12:30 h, el partit corresponent a la cinquena jornada de l’OK Liga Iberdrola a la pista del Martinelia CP Manlleu. El conjunt quadribarrat, que ha patit baixes importants com les de la igualadina María Díez “Peke”, la portera Anna Ferrer o María Anglada, continua sent un dels conjunts forts de la categoria. Sense anar més lluny, les de Jordi Boada van guanyar aquest dissabte al pavelló Mata-Jove de Gijón tot un Telecable HC (1-2). Anna Casaramona és la jugadora referència de les osonenques, on també hi sobresurt la capacitat golejadora de Nara López, Joana Comas i Ona Castellví, entre d’altres. Les igualadines, amb els mateixos punts que les osonenques, buscaran el tercer triomf consecutiu i mantenir el salt de nivell mostrat a les darreres jornades per ascendir a la part alta de la taula.

El partit entre el Martinelia CP Manlleu i l’Igualada Femení Grupo Guzman és el darrer abans de l’aturada de la competició. Això succeeix per tal que a San Juan (Argentina) es disputi el Mundial d’hoquei femení, dins els World Skate Games (anteriorment coneguts com a World Roller Games).