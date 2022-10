Toni Bou queda segon en un Trial d’Andorra amb tot decidit

Amb el campionat mundial sota sostre ja decidit, es va disputar el Trial d’Andorra, la prova que tancava el calendari. Després d’un espectacular frec a frec entre Toni Bou amb la Montesa i Jaime Busto amb la Vertigo, va ser el pilot basc el guanyador per tant sols un punt menys que el pilot pierenc.

Al finalitzar el trial andorrà Bou deia: “Estic content per com ha anat la nit. Hem donat un gran espectacle, hem gaudit i hem anat molt bé amb moto. Ha estat una carrera fàcil i sabíem que no podíem cometre errors. En les dues primeres rondes hem fet 0 punts però, en la final, he comès un error en la zona 2 que ha estat molt complicat recuperar. En la zona 4, Jaime ha fallat una mica i semblava que podíem acostar-nos i lluitar per la victòria, però finalment se’ns ha escapat. Hem anat per la victòria fins al final, que aquest és el nostre ADN. Estic content per l’espectacle que hem donat i per haver pogut celebrar el títol a Andorra. Ha estat una temporada molt bona: quatre primers i un segon, que està molt bé”.

Per cloure el trial disputat al Poliesportiu d’Andorra, Toni Bou va rebre la medalla d’or pel seu setzè mundial de trial sota sostre.