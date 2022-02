David Ramis guanya les eleccions al CN Igualada i repetirà com a president

Aquest dijous es celebraven les eleccions al Club Natació Igualada, amb la presència de dues candidatures, encapçalades per David Ramis i Dani Grados. Del voltant dels 200 socis amb dret a vot, la meitat el van exercir i qui fins el fins ara president, David Ramis, repetirà en el càrrec. Ramis s’ha imposat a Grados de manera contundent, amb 87 vots a favor, per 13 socis que van apostar per l’altra candidat i un vot en blanc.

En una entrevista a veuanoia.cat a principis de setmana, Ramis explicava que “vam entrar agafant un club amb 60.000 euros de deute i en quatre anys l’hem eixugat. Hem posat el dia de pagament a tothom, hem posat les seccions al dia, etc. Aquests propers quatre anys ens els imaginem treballant pel club i per l’esportista, aquest és l’objectiu que tenim com a junta”.

Entre els nous projectes que tenen en ment comentava que “volem crear un parell de noves seccions. En l’últim mandat vam recuperar la secció de màster i en aquesta volem crear la secció d’aigües obertes, que s’està posant molt de moda en el món de la natació. També volem ampliar els esportistes de base tant de natació com de waterpolo. Tenir molts nens i nenes a l’escola és el futur del club. A més, volem apostar bastant pel waterpolo femení, que ara el tenim una mica oblidat”.

I finalment, un altre dels reptes que té per davant la nova junta és la de trobar espai per poder tenir més nedadors i nedadores al club, “estem treballant amb l’Ajuntament i el Patronat d’Esports. La piscina de Les Comes és l’única de competició que puguem utilitzar, i una de les opcions podria passar per portar activitat també a l’Infinit”, comentava Ramis en l’entrevista a veuanoia.cat.