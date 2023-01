Cop d’autoritat del CF Igualada femení

CF IGUALADA 5

AEM “B” 1

Duel vibrant a la zona alta de la classificació de Preferent. El CF Igualada rebia al filial lleidatà, amb qui compartien coliderat. Les igualadines sortien amb la mentalitat de sumar els 9 punts que queden en joc en la primera fase de la competició i posar-se al capdavant de la lliga.

En els primers instants, aquests nervis van fer que les anoienques es mostressin molt imprecises i no desenvolupessin el seu joc com estan acostumats els aficionats locals. Aquesta indecisió es va difuminar quan, al minut 12, en un córner, Marcet rematava molt forçada i assistia a Pauli, que amb el cap, feia el primer gol blau. Un moment clau, que va fer esperonar a les locals aprofitant la bona inèrcia del gol. L’equip va accentuar la pressió i les oportunitats van anar arribant.

L’ambició blava es va convertir en gol quan, al minut 25, Pauli aprofitava una mala passada de la defensa lleidatana, per fer el segon gol del matí. El conjunt igualadí no estava satisfet i seguia sent molt incisiu en atac. Al minut 30, Peke desbordava per la banda dreta i assistia a Pauli, que feia el tercer gol.

Tot anava sobre rodes, però una gran falta visitant, era aturada per Queralt, la portera igualadina no va poder evitar el gol en el refús. Retallaven distàncies les visitants i posaven nervis a Les Comes.

No obstant, tocant al descans del duel, Pauli feia el seu quart gol en una nova jugada per banda de Peke. Tornava la tranquil·litat pel bàndol blau.

A la segona meitat, el partit va ser més pausat, amb un bon domini de les blaves, que no van dubtar en cap moment. El cinquè i definitiu gol va arribar al minut 66, quan Marcet xutava des de fora l’àrea al travesser i Peke rematava de cap al fons de la xarxa.

Un triomf molt important moralment i que deixa al CF Igualada amb la classificació virtual per la fase d’ascens.

La setmana vinent, les blaves viatjaran a Sabadell per enfrontar-se al Manu Lanzarote.