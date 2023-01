Alerta pel fort vent durant tot el dimarts

Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions per l’episodi de vent que està afectant Catalunya i ha activat també en estat d’alerta el pla Procicat per fort onatge. Les darreres actualitzacions de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que avui dimarts el vent generalitzat s’intensificarà, per la qual cosa s’ha decidit mantenir en fase d’alerta el pla Vencat. De fet, es preveuen ratxes de més de 70 km/h pràcticament a tot el territori i especialment a la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central i de Tarragona. Aquest fenomen anirà acompanyat de nevades al Pirineu i un descens de les temperatures de cara a dimecres.

Protecció civil ha remarcat que abans que s’iniciï l’episodi de vent, s’han de retirar tots aquells objectes susceptibles de caure a la via pública des de balcons, terrasses, terrats, i altres elements elevats, així com assegurar aquells que no es puguin retirar. En aquest sentit, ha recomanat treure les decoracions nadalenques que encara no s’hagin retirat d’aquests llocs.

En el moment que el vent sigui intens, cal evitar situar-se en punts que poden dur un risc associat, com zones arbrades, pel perill que caigui una branca, al costat o recer de murs que no siguin estables i apartats de qualsevol element inestable o que pugui caure per la força del vent. També cal ser molt prudent en la conducció i seguir els consells del Servei Català de Trànsit. A més, es demana extremar les precaucions en les activitats a l’exterior, especialment en zones de muntanya o més exposades. Protecció Civil ha fet arribar aquestes indicacions als diferents municipis afectats perquè adoptin les mesures necessàries als seus territoris.