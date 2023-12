Construir respectant l’entorn, l’objectiu de l’economia circular

Publicitat

En un context de canvi climàtic i amb les societats d’arreu del món cada cop més sensibilitzades en mirar d’aconseguir uns mètodes de producció que siguin respectuosos amb el medi ambient, el concepte d’Economia Circular s’ha establert i fet un espai també al món de la construcció.

Fa temps que s’afirma que la construcció és un sector clau en aquesta economia circular desitjada, i tal i com assenyalen els indicadors europeus, l’elevat consum de recursos i de generació de residus en aquest sector, indiquen un ampli camp de millora al respecte.

Les dades a Europa afirmen que el sector desaprofita entre el 10 i el 15% dels materials per a la construcció a causa de la ineficiència dels sistemes utilitzats, i una altra xifra que esgarrifa és que el 60% de les oficines construïdes no es fan servir i hi ha fins a 11 milions d’habitatges buits a Europa.

En aquest sector i amb aquestes xifres doncs, construir seguint paràmetres respectuosos amb el medi ambient és un repte necessari que demana redissenyar les formes en què les societats es proveeixen d’edificació i d’infraestructures, replantejar com es defineixen els espais i fer que aquests es mantinguin de la millor manera, es relacionin entre ells i, en el millor dels casos, beneficiïn l’entorn mediambiental. I de tot plegat, la millor conclusió és que, com deia el poeta Miquel Martí i Pol, en aquest àmbit –com malauradament gairebé en tots-: “Tot està per fer i tot és possible”. I en el terreny concret de la construcció, i sobretot a les grans ciutat, les oportunitats per a la circularitat són múltiples.

Hi ha iniciatives professionals i sectorials que conviden a l’optimisme en l’àmbit de la construcció circular com ara la posada en marxa, ara fa uns anys, de la Unitat de Medi Ambient i la consultoria en energia i sostenibilitat de l’àrea tècnica del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), i que fa ja més de 14 anys que treballa en l’àmbit de la promoció, la formació especialitzada, amb publicacions i l’assessorament especialitzat en el camp de la rehabilitació, la restauració, el manteniment i els aspectes mediambientals en la construcció d’edificis.

És interessant també posar en valor la eina MARKETCons, una iniciativa del Cateb i que, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, té l’objectiu de promoure la reutilització de productes de la construcció per tal d’apropar-nos més a un model d’economia circular.

És responsabilitat del sector, i en l’àmbit de la construcció de tots i totes els seus membres, el produir i construir amb materials que es puguin reaprofitar en tota la fase de cicle de vida de l’edifici i els productes de la construcció des de l’extracció de matèries, el seu transport, l’ús, la gestió de residus i la valorització. Dissenyant per a una millor modularitat, un fàcil desmuntatge i reparació, evitant així malbaratar energia i fent-ho sempre a partir de mètodes respectuosos amb el planeta. De manera que, en la mesura del possible, tots plegats deixem aquest planeta en les millors condicions per a les noves generacions que venen per darrera.

