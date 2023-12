L’Anoia es manifesta contra la MAT

Publicitat

Un centenar de veïns i veïnes d’arreu de la comarca de l’Anoia, acompanyats per plataformes com Preservem l’Anoia i Unió de Pagesos, s’han manifestat aquest matí en una marxa per a demanar una transició responsable cap a les energies renovables.

La concentració s’ha iniciat a l’Àrea de Guissona de Jorba i ha continuat la marxa cap a Copons. Els manifestats han informat la població present sobre la situació que afecta l’Anoia amb relació als macroparcs energètics que s’instal·laran en un futur a la comarca anoienca. Per tant, l’objectiu de la trobada era crear una acció informativa cap a la ciutadania.

La manifestació ha estat convocada des de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, que aplega un centenar de plataformes d’arreu de Catalunya, entre elles, l’anoienca Preservem l’Anoia, així, doncs, aquest tipus de concentracions s’han celebrat arreu del territori català.

A la manifestació de Copons s’han pogut llegir missatges com “Renovables sí però així no”, “l’Anoia és un bon lloc per viure, preservem-la” i “NO A LA MAT”.

Reportatge: Nous parcs eòlics i solars: l’oposició frontal de Preservem l’Anoia

Compartir