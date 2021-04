Una de les característiques definitòries d’una empresa familiar és la vocació de continuïtat. Perquè l’empresa familiar continuï ha de construir-se sobre dos pilars: l’empresa i la família.

La immensa majoria de les empreses familiars, a tots els sectors i països, són pimes; però també les hi ha grans com Roca o Ciments Molins. Gran o petita, tota empresa familiar comença per l’esperit emprenedor d’una persona, i aquest ha de mantenir-se per afrontar amb èxit els canvis; perquè l’important per la continuïtat no és la mida sinó la capacitat d’adaptació o reinvenció. Quan l’empresa comença molt possiblement tot el projecte està al cap del fundador, que potser fa d’home orquestra. A mesura que l’empresa creix s’ha d’explicitar l’estratègia; i professionalitzar l’empresa establint sistemes i construint estructures de govern i de direcció adequades perquè el negoci sigui viable i atractiu. La gestió del dia a dia concentra amb facilitat tota l’atenció; i és lògic, ja que “si s’acaba la música, s’acaba el ball”.

El pilar de la família és fonamental per a la continuïtat. La següent generació ha d’estar interessada i capacitada; el que són fruits que es recullen molt temps després d’haver sigut sembrats. La família ha de planificar amb antelació qüestions com la incorporació de familiars a la feina; el repartiment de beneficis; la liquiditat de participacions; i sobre tot el relleu a la direcció, al govern i a la propietat. Per això la família pot tenir ajuda de professionals externs que aportin idees, informació o metodologia; però les decisions les ha de prendre ella. I ho ha de fer mitjançant un diàleg sincer, que permeti la màxima implicació possible de la següent generació. Tot això requereix temps de qualitat.

En construir l’empresa familiar ha de fer-se front a un oxímoron, ja que els dos termes són contradictoris; l’empresa cerca la creació de riquesa i es regeix per la meritocràcia; la família cerca la felicitat i es regeix per l’amor. La forma de superar la contradicció és tenint en compte que “el pitjor és tractar a l’empresa com a família, i a la família com empresa” i que “el que és bo per a l’empresa a la llarga és el millor per la família”.

És responsabilitat de tots els propietaris, actuals i futurs, i de les persones que estan al govern i a la direcció de l’empresa construir uns pilars sòlids, que garanteixin al màxim la continuïtat de l’empresa familiar. La planificació no garanteix la felicitat, però augmenta la seva probabilitat.