Empat a Taradell contra un rival directe per la salvació

CP TARADELL 1

IGUALADA RIGAT 1

David Càceres es manté imbatut en la seva etapa a la banqueta de l’Igualada Rigat, després de dos partits. Victòria contra el Vic dissabte passat i empat aquest dimecres a Taradell, per aconseguir el quart punt de la setmana. I podrien haver-ne estat 6 perquè, especialment a la segona part del partit a Taradell, els arlequinats van tenir oportunitats més clares de marcar que no pas els locals. De fet l’IHC va enviar 5 pilotes al ferro. Al final, però, va valer el resultat de la primera meitat, que és quan s’han marcat els gols, i va haver-hi repartiment de punts. El Taradell queda un punt per sota de l’Igualada però conserva el gol-average a favor. Divendres, Càceres posarà a prova la seva imbatibilitat contra el pitjor rival per fer-ho, el Barça.

En el partit d’aquest dimecres, el Taradell es va avançar molt ràpid en el marcador. Va ser en el minut 2 quan Crespo va desviar a la xarxa una bola penjada a l’àrea. Un minut i 22 segons després Palau empatava amb un tir exterior de cullera. I aquí es van acabar els gols. Tety Vives podria haver posat per davant als “rigats” amb un penal al minut 12 de la primera meitat que no va poder transformar.

A partir d’aquí, moltes precaucions en els dos equips. L’Igualada va evitar fer faltes, tenint en compte que el Taradell disposa d’un grandíssim especialista com és l’ex-arlequinat Dani Rodríguez. Al final l’IHC es va quedar en 8 faltes i els locals en 7. A falta de 7 centèsimes per acabar Tety Vives va veure una targeta blava que l’impedirà de jugar contra el Barça, divendres a 1/4 de 9 a les Comes.