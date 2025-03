Consells per mantenir una bona salut auditiva

Potser no ens adonem, però vivim en un món ple de sorolls. L’audició és una part fonamental del nostre dia a dia, tot i que sovint no ho percebem així fins que, amb el pas del temps, l’exposició a certs fenòmens o alguns hàbits ens comencen a fer perdre capacitats auditives. Coneguem una mica més sobre la importància de la salut auditiva de la mà de .

Per què és important cuidar la nostra salut auditiva?

L’audició ens connecta amb el món, i per tant, cuidar la nostra salut auditiva ens pot evitar problemes futurs que afectin de forma important a la nostra qualitat de vida.

Sovint relacionem els problemes auditius amb l’edat avançada, però aquestes problemàtiques es poden presentar també en persones joves. En una societat com la nostra, és fàcil estar exposats a sorolls forts o massa intrusius, com en alguns models d’auriculars, així com situacions que afavoreixin l’aparició d’infeccions a l’oïda. Aquesta exposició pot donar lloc a diferents afectacions com poden ser pèrdua de capacitat auditiva, dolors importants o fins i tot problemes relacionats amb l’equilibri, que està molt vinculat a l’oïda.

Consells per cuidar la teva salut auditiva amb GrandAudition

és un centre auditiu situat al Carrer de L’Aurora 60-62 d’Igualada. Dolors Expósito, audiòloga amb una àmplia experiència en el sector, busca l’excel·lència per tal d’oferir el millor servei, millorant la salut auditiva de moltes persones i la seva qualitat de vida.

Modera el volum

Els experts recomanen mantenir un volum de dispositius de so per sota del 60% de la seva capacitat màxima.

Fes pauses

Si has de passar moltes hores utilitzant auriculars, és important que realitzis pauses per descansar la teva oïda. Un us prolongat pot provocar fatiga auditiva, que pot acabar transformant-se en pèrdua de capacitat auditiva.

Utilitza protecció

En ambients en què la teva oïda estigui exposada a sorolls extrems, com fàbriques, obres o en un local d’assaig musical, poden provocar problemes importants amb el temps, com és el cas del tinnitus -que en els darrers anys ha afectat a membres de coneguts grups de música, com Chris Martin de Coldplay.

A GrandAudition et poden realitzar protectors auditius fets a mida per protegir-te de forma eficaç.

Aposta per mantenir les teves oïdes seques

La humitat prolongada, especialment després de nedar a la piscina o a la platja, o després de la dutxa, pot acabar generant infeccions. És important assecar-se bé amb una tovallola després de qualsevol activitat aquàtica.

No usis objectes punxeguts per a la higiene

És temptador usar hisops o fins i tot claus i bolígrafs per a netejar o gratar l’interior de l’oïda, però això és molt perillós. En introduir objectes en el canal auditiu, danyes el timpà o empenys la cera cap a dins, la qual cosa causa obstruccions o infeccions.

Neteja els teus auriculars

Els auriculars acumulen bacteris que causen infeccions. Com els col·loques directament en les oïdes, és important higienitzar-los amb freqüència. Per a això, utilitza un drap suau i humit o una mica d’alcohol i no els comparteixis amb altres persones, ja que això augmenta el risc de transmissió de bacteris.

Evita l’exposició prolongada al soroll

No tan sols els sorolls forts són perjudicials, també els que són constants a un nivell moderat. Si treballes en un taller o una obra, intenta alternar entre zones amb menys sons o prendre descansos en àrees tranquil·les.

Fes revisions mèdiques regulars

La salut auditiva no sempre es manifesta amb símptomes evidents. Fer-se una revisió és eficaç per a detectar problemes abans que s’agreugin. A més, si treballes en entorns sorollosos, és recomanable que vigilis la teva audició amb més regularitat per a prevenir danys irreversibles.

A GrandAudition realitzen revisions periòdiques completament gratuïtes.

Controla l’ús d’equips de so

Limita el seu ús a no més d’una hora seguida i, si és possible, alterna entre auriculars i altaveus. Així donaràs un descans a les teves oïdes, permetent que es recuperin de l’impacte constant del so directe.

Sé previngut amb els medicaments

Alguns fàrmacs, coneguts com ototóxicos, afecten la teva audició. Si notes canvis com a brunzits (tinnitus) o pèrdua auditiva temporal, consulta al teu metge immediatament.

Enforteix la teva higiene personal

Renta només la part externa de les teves oïdes amb aigua i sabó suau. Evita introduir qualsevol cosa en el canal auditiu i, si sents molèsties o tens excés de cera, acudeix a un especialista.

No ignoris els símptomes

És comú que alguns signes com a brunzits, dolor o sensació de taponament, siguin passats per alt. No obstant això, és fonamental parar-los esment. Ja que són indicatius de problemes majors, com a infeccions o pèrdua auditiva.

Alimenta’t bé

Encara que sembli sorprenent, el que menges també incideix en la teva audició. Els antioxidants i nutrients com l’omega-3, presents en peixos grassos, i les vitamines A, C i E són ideals per a protegir les teves oïdes del mal oxidatiu i millorar la circulació sanguínia.

Deixa de fumar

El tabac no sols ataca els teus pulmons, també redueix el flux sanguini cap a l’orella interna, la qual cosa a llarg termini ocasiona problemes.

Si consideres que necessites orientació o una revisió mèdica més detallada, a GrandAudition, els seus especialistes estan preparats per a ajudar-te. i descobreix com millorar la teva salut auditiva. Els trobaràs al Carrer de L’Aurora 60-62.