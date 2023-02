Consells a tenir en compte abans de comprar un vehicle de segona mà

La compra de vehicles de segona mà està en auge, tant, que l’any passat, dos de cada tres cotxes que es van vendre, eren usats. I no és d’estranyar, tenint en compte la pujada de preus dels automòbils nous.

Adquirir un cotxe que no sigui nou, pot suposar un gran estalvi en la nostra butxaca, per la qual cosa és una bona opció a tenir en compte si no volem o no podem dedicar massa pressupost a aquesta finalitat. No obstant això, abans de decidir-nos a comprar, hem de tenir en compte una sèrie d’aspectes per no endur-nos cap sorpresa desagradable amb posterioritat.

Aquests són els passos més aconsellables que haurem de seguir sempre:

• Busca i compara prèviament entre diverses ofertes, i decideix-te per un model que s’adeqüi a les teves necessitats. No pel fet que estigui més barat, n’hem de comprar un més gran o més luxós del que realment ens fa falta.

• Sol·licita un informe de titularitat a la DGT. Aquest tràmit només costa 9 euros i es pot realitzar o a través d’una gestoria o bé directament a la pàgina web. És un document que ens donarà molta informació sobre tots els propietaris que ha tingut l’automòbil, si té la ITV passada o si existeix algun embargament sobre aquest.

• Sol·licita el llibre de manteniment per veure si totes les revisions estan al dia. En la mesura que ens sigui possible, és aconsellable que li doni un cop d’ull també un mecànic de confiança.

• Fes una revisió ocular exterior exhaustiva. Comprova punts importants com l’estat de la xapa i la pintura, el funcionament dels llums o l’estat dels pneumàtics.

• Sol·licita una prova de conducció per observar el comportament del cotxe en funcionament: estat dels frens, canvi de marxes, aire condicionat i calefacció, etc.

• Informa’t de les garanties que t’ofereixen. Si la compra és a un particular, aquest no té per què donar-ne cap, però almenys has de saber que existeix un període de sis mesos contra els vicis ocults que pogués tenir el vehicle. Si la compra és a una empresa de compravenda o a un concessionari, el mínim concedit de garantia serà d’un any.

• Comprova que se’t fa el lliurament de tota la documentació original del vehicle: fitxa tècnica, permís de circulació, contracte de compravenda, ITV en vigor, justificant del pagament de l’últim rebut de l’impost de circulació, i document del canvi de titularitat.

• Prioritza la compra de cotxes de fabricació posterior al 2015, sobretot si vius o circules per zones de baixes emissions.