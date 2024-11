Comencen les tasques d’eliminació del canyar al Parc Fluvial de Vilanova del Camí

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs del projecte de Millora i Manteniment del Parc Fluvial de Vilanova del Camí. L’actuació ha començat pels treballs d’eliminació i retirada de la canya americana, la principal espècie invasora que prolifera als marges del riu. La setmana que ve es concentraran en la pintada de la passarel·la que fa funcions de mirador i que també és previst substituir.

La primera intervenció consisteix en la retirada del canyar, en una superfície d’uns 2.200 m². Els treballs que van a càrrec de l’empresa Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL, s’han iniciat al final del parc fluvial, a l’altura de la passera després de la presa i per la banda que toca al municipi. Han anat pujant per aquest costat, i després han passat a fer la banda del bosc.

Una espècie invasora molt habitual que causa molts problemes a l’ecosistema

Els treballs concentren a eliminar la vegetació invasora, especialment la canya (Arundo donax). Aquesta planta creix ràpidament i causa molts problemes: expulsa la vegetació i fauna autòctones, fa malbé el paisatge, inestabilitza els marges del riu, i embussa el curs del riu. A més, consumeix molta aigua, i facilita l’aparició de plagues. Al mateix temps que es fa aquesta actuació també es neteja la captació d’aigua de la Comunitat de Regants per millorar l’ecosistema i afavorir la flora autòctona

Els operaris van començar a treballar dimarts, tal com estava previst, i la neteja va a bon ritme, tot i que s’han trobat amb alguna dificultat afegida per l’aigua acumulada de les darreres pluges. Tanmateix, com asseguren des de la regidoria de Medi Ambient, la previsió es manté -en total uns 7 dies de neteja-, depenent sempre d’imprevistos i de les condicions meteorològiques.

Afectacions per als usuaris del Parc Fluvial

Des de dilluns s’ha tallat l’accés al camí que va des del pont de Can Titó fins al final del carrer Alfons XII, i també de la passera. A mesura que avancin els treballs, se senyalitzaran altres talls de camins al parc.

D’altra banda, la setmana que ve s’iniciarà la segona fase de l’actuació que es concentrarà en la passarel·la del Parc Fluvial. Primer és previst pintar-la i després substituir la tarima de fusta per un material reciclat i amb una major resistència i durabilitat.

El projecte aposta per la conservació i revitalització d’aquest espai natural, busca recuperar l’equilibri de l’ecosistema i reduir els costos de manteniment del parc. També té com a objectiu millora l’accessibilitat i la seguretat per a la població que en fa ús.

El cost de l’actuació està subvencionat per la Diputació de Barcelona.