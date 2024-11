Júlia Collado Riu en concert a laBastida del Rec aquest dissabte

A laBastida del Rec estan especialment engrescats i emocionats amb aquesta data de la seva agenda de concerts. I és que la Júlia Collado Rius, la cantant de Navarcles que va publicar el seu primer disc com a Iris Deco ara fa tres anys, ha escollit l’espai de l’associació igualadina laBastida del Rec com el lloc on presentar per primera vegada en directe les cançons dels seu disc nou, el seu segon llarg, que es publicarà el proper 22 de novembre.

Pura emoció en sentir la veu despullada de la Júlia que tot ho omple. En aquest disc nou sona delicada i robusta a la vegada, la veu vola sola, lliure, però també vestida de textures, acompanyada d’una combinació de sons sintètics i analògics que realcen la intensitat i el sentit de les melodies. Al disc hi canta per primera vegada en català, també en anglès, i en directe segur que us n’enamorareu. Tindreu el privilegi d’escoltar aquestes cançons noves la primera vegada que la Júlia les canta en directe. No us la perdeu!

El concert començarà a les 20h i les portes s’obriran mitja hora abans.