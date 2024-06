Comencen els actes del cicle “Modernisme Igualada”

El cicle d’activitats comença demà 13 de juny amb la inauguració de l’exposició “El modernisme a Igualada”, a la sala municipal i es faran Rutes modernistes tots els dissabtes del 15 de juny al 6 de juliol

El 13 de juny començarà el cicle “Modernisme Igualada“, un recorregut de sis mesos confeccionat a partir d’exposicions, visites guiades, conferències i col·loquis, per conèixer el passat i l’estat actual del Modernisme a la capital anoienca.

L’agenda d’activitats ha estat gestada per Pau Llacuna i Josep Bou. Les quatre exposicions han estat produïdes per Aureli Sendra, qui també ha dissenyat el desplegable amb el gruix d’activitats i es compta amb el suport del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada.

Conèixer el Modernisme d’avui a Igualada

El gruix d’activitats arrenca demà dijous 13 de juny, a les 19h de la tarda, amb la inauguració de l’exposició ideada per Josep Bou, dissenyada per Aureli Sendra i produïda pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, amb títol homònim al llibre de Pau Llacuna i Josep Bou, “El modernisme a Igualada“. L’exposició serà un recorregut conceptual per submergir-se en el què ha estat la producció del llibre i es podrà veure a La Sala, sala municipal d’exposicions fins al diumenge 7 de juliol.

Durant els 4 dissabtes en què durarà l’exposició, es podrà assistir al primer torn de les Rutes modernistes, conduïdes per David Martínez, al llarg de les quals es posaran en valor alguns dels elements patrimonials més destacats que conserva Igualada. Les visites arrencaran a les 10.30h des de Cal Maco i s’han programat pels dissabtes 15, 22, 29 de juny i 6 de juliol.

L’activitat es repetirà en el marc de la Festa Major en un segon torn, amb inici des del mateix lloc i mateixa hora, del dimarts 20 al dissabte 24 d’agost. Per assistir a qualsevol dels dos torns de les visites guiades serà imprescindible haver-se inscrit a través de www.tiquetsigualada.cat. Per adquirir les entrades del primer torn es podrà fer a partir del dimecres 29 de maig i fins a exhaurir les places. A mitjans d’agost es podran adquirir les entrades del segon torn.

El divendres 4 d’octubre hi haurà la inauguració de les tres exposicions simultànies que acolliran els equipaments vinculats al Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada: “L’embolcall artístic per a una època” a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, “El dia a dia en l’època modernista” a la Biblioteca Central d’Igualada i “1907, un any clau” al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Entre l’octubre i el desembre s’han programat també les conferències “Homenatge a Gaspar Camps amb motiu del 150è aniversari del seu naixement”, “Les arts gràfiques modernistes” i “Mirant el modernisme d’Igualada”.