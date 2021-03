Com veuen els directors les escoles d’aquí 20 anys? (part 2)

ÀNGELS FARRÉ CORTADELLAS – ESCOLA GARCIA FOSSAS

Vaig néixer a Igualada, però sóc de Civit, poblet de la Segarra. Ja fa 29 anys que visc a Igualada i que estic a l’escola Garcia Fossas. En fa 14 que sóc directora, però a l’escola he estat tutora, coordinadora de cicle, especialista d’anglès i cap d’estudis.

Des de ben petita ja tenia clar que volia ser mestra, els infants m’encanten, però mai hagués pensat que arribaria a ser directora, ja que era una nena i jove un xic tímida, discreta i amb pànic de parlar en públic.

Com t’imagines l’escola d’aquí a 20 anys?

Si tinc en compte el canvi tan gran que ha viscut l’escola en aquests 29 anys que hi treballo, suposo que d’aquí a 20 anys l’escola també canviarà molt.

Jo desitjaria que fos una escola que s’adapti al model que reclami la societat del futur, que sigui encara de més qualitat, més capacitada per atendre la diversitat, amb més recursos humans, menys ràtios, més tecnològica i sobretot encara més motivadora per a l’alumnat.

D’altra banda m’agradaria que l’escola no perdés l’essència actual i que continués essent acollidora, propera, oberta, crítica, dialogant, viva, que seguís donant una educació integral i sobretot vetllant per l’educació emocional dels infants.

ANNA ROMERO SEGURA – LLAR D’INFANTS LA LLUNA

Nascuda a Igualada fa trenta tres anys. Porto exercint com a mestra d’infantil farà uns tretze i, a dia d’avui, em dedico de ple a la direcció de la llar d’infants municipal La Lluna. M’apassiona la fotografia en blanc i negre i el bon cinema.

Com t’imagines l’escola d’aquí a 20 anys?

La nova situació que vivim ens ha permès plantejar-nos moltes coses. Una d’elles, el com eduquem i treballem. Imagino la llar d’infants d’aquí vint anys com un espai renovat , innovador i en constant procés d’evolució. Un espai que té veu i importància dins la societat. Un espai on trobem que el centre de tot és l’infant. On es respecti i comparteixi els valors i l’educació que els 0-3 anys es mereixen. També imagino una societat conscient i participativa d’aquesta educació tant significativa en els primers anys de vida d’un infant.

PEP TORRAS MAS – ESCOLA ATENEU IGUALADÍ

El meu currículum en el món de l’educació és:

– Mestre d’educació física per la Universitat de Lleida

– Màster en intervenció socioeducativa en contextos multiculturals. Universitat de Lleida.

– Màster en direcció de centres educatius.

– 15 anys sent mestre de l’escola pública dels quals 1 any com a secretari i 7 anys a la direcció de centres educatius.

Com t’imagines l’escola d’aquí a 20 anys?



Es fa difícil imaginar l’escola d’aquí 20 anys en un món en canvi i evolució constant. El que tinc clar és que serà diferent a com l’entenem avui en dia. Defenso una Escola Pública capaç de ser ser un motor de transformació social en la que la diversitat s’entengui com un valor. Una escola on l’alumne sigui realment el centre de la tasca docent i on sigui partícip de tot el procés d’aprenentatge, des del plantejament d’objectius fins la seva avaluació. Defenso una escola on es potenciï el pensament crític i la millora constant de les pràctiques educatives per tal de poder arribar a tot l’alumnat.

CARME HERNÁNDEZ RABANAL – INSTITUT PERE VIVES I VICH

Doctora en Informació i Documentació en la Societat del Coneixement per la Universitat de Barcelona (UB), llicenciada en Filologia catalana per la UB, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); amb una experiència de més de 30 anys en centres educatius catalans i en institucions internacionals de França i Suïssa.

Ha impartit docència a la Universitat Grenoble-Alpes (UGA), a l’escola de negocis Grenoble École de Management (GEM) i a la Universitat Lumière Lyon 2. Ha treballat en organitzacions científiques internacionals i paral·lelament ha fet recerca i publicat articles en l’àmbit de la informació i la comunicació.

Com veus l’escola d’aquí 20 anys?

Voldria veure un ensenyament més adaptat a la realitat. La velocitat amb què s’avança tecnològicament i les circumstàncies canviants que ens sobrevenen constantment demanen, a curt termini, la revisió de les metodologies i dels espais. Hem d’estar amatents al que passa al nostre entorn, tenir la voluntat d’implementar les experiències que es van mostrant exitoses i adoptar una perspectiva més transversal. El 2040 veurem una escola diferent a l’actual, més digital, creativa i col·laborativa.

ROSA MONTRABETA MENSA – ESCOLA DOLORS MARTÍ

Vaig néixer el 10 d’abril de 1961 a Igualada, però vaig viure els millors moments de la meva infantesa i adolescència a Òdena. Decidir el meu futur professional ho vaig tenir molt clar, ser mestra, era el que volia ser. Vaig tenir la sort d’estudiar Magisteri a Lleida i els primers dos cursos vaig treballar a la seva província.

He exercit de mestre des de l’any 85 a Igualada, els primers 25 a l’Escola Ramon Castelltort i des del 2010 a l’escola Dolors Martí. He gaudit i après del càrrec de directora des del juliol de 92 fins avui dia. Passejar i gaudir de la natura, anar al cinema, teatre, tertúlies amb la família i amics és el que m’agrada fer en el meu temps lliure.

Com veus l’escola d’aquí a 20 anys?

Vull imaginar una escola més inclusiva que l’actual on tothom tingui les mateixes possibilitats, oportunitats ,i que les barreres de gènere, raça, socials,…siguin quasi bé nul.les.

Una escola molt valorada per tota la societat, per les famílies, pel govern , amb molts més recursos formatius i humans per atendre la diversitat.

Una escola capaç d’aconseguir que tot l’alumnat pugui créixer i ser avaluat segons les seves capacitats, on el seu benestar sigui prioritari i en sigui el protagonista.

Una escola on el més important sigui que l’alumnat adquireixi les eines per assolir les competències que necessitarà per ser un ciutadà responsable, conscient de les seves possibilitats i capacitats, crític amb tot allò que l’envolta i competent en la societat.

Una escola on el motor siguin els aprenentatges significatius, més arrelada al medi, a la ciutat i on les relacions en xarxa siguin més significatives.

Una escola que avanci al mateix ritme que ho fan les eines digitals i no es quedi enrere amb les noves tecnologies.

Una escola on els docents siguin els més valorats de la societat per la gran tasca que tenen la responsabilitat de fer.

JOSEP MARIA COMAMPOSADA RIUS – INSTITUT MILÀ I FONTANALS

50 anys, professor del departament d’electricitat i electrònica, especialitat equips electrònics des del juny 1990, cap d’estudis de l’INS Milà i Fontanals des del 2004 i director del centre des del juliol de 2020.

Com veus l’escola d’aquí a 20 anys?

L’educació post obligatòria del futur ha de ser capaç de donar resposta a les necessitats de formació que es requereixen a cada moment i, en un món tan canviant com el nostre, és molt difícil preveure les professions del futur.

El que podem esperar és que les escoles seran molt diferents a com han estat fins ara, hauran de ser més inclusives, adaptades als diferents ritmes d’aprenentatge i que tinguin en compte l’equitat, amb metodologies que es basin en el treball en reptes i projectes, en les que l’alumnat pugui trobar el seu talent natural i la satisfacció de dedicar-se professionalment al sector en que s’ha estat formant.

L’alumnat haurà de reflexionar i valorar tots els aspectes abans de prendre una decisió fonamentada sobre l’itinerari escollit en la seva formació. Les noves tecnologies i una societat cada cop més global, farà que molts dels professionals del futur hagin de posar en valor les seves capacitats en qualsevol punt del món.

Per això cal obrir-se a altres itineraris formatius i, tal i com va dir l’educador Ken Robinson “Estem obsessionats a portar la gent a la universitat. No vull dir que no s’hi hauria d’anar, però no tothom necessita anar-hi. I no tothom necessita anar-hi ara, potser ho faran més tard”.

La societat haurà de saber valorar, més enllà de l’aspecte econòmic, el que i el com es fan les coses, per fer entre tots un món més just i respectuós amb el medi ambient.