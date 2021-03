El Consell atorga més de dues mil beques menjador per valor d’1,7 milions

El Consell Comarcal de l’Anoia ha atorgat 2.115 ajuts, amb un pressupost d’1,7 milions d’euros, en ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària, secundària de jornada partida i d’educació especial, en centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia.

La vicepresidenta de Serveis a les Persones, Carme Zaragoza, explica que “el programa de beques menjador és dels més grans que gestiona el Consell i fa un ampli servei a molts infants i les seves famílies. Les dades de les ajudes atorgades mostren com gràcies a aquestes beques molts infants de la comarca poden accedir al servei de menjador escolar, un servei que a més de garantir la seva alimentació també representa un espai d’educació i interrelació amb altres alumnes fora de la classe”.

De les ajudes atorgades, 1.758 són del 70%/dia, 334 ajuts del 100%/dia fins a un màxim de 6,33 euros, i 23 ajuts per a alumnes d’educació especial. A aquestes beques menjador hi podien optar els alumnes matriculats el curs 2020-21 en un centre educatiu de l’Anoia, faci ús del servei de menjador escolar, no li correspongués la gratuïtat i no estigui en acolliment residencial. També calia que la renda màxima familiar anual de l’any 2019 no superes els topalls que s’especificaven en les bases de la convocatòria.

Les beques son atorgades pel Consell Comarcal i sustentades econòmicament pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya qui garanteix la dotació econòmica per cobrir els ajuts del 70% o bé del 100% en aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits. Per les restriccions de la Covid-19, el darrer any també s’ha ampliat el nombre de monitors i vetlladors que garanteixen el funcionament del servei i l’atenció als alumnes durant el menjador escolar.