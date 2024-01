Com tractar i cuidar el cos amb un enfocament holístic al centre d’estètica Sílvia Giralt

Publicitat

En el món accelerat d’avui, on cada dia enfrontem més estrès i exigències, la cura del cos i la ment s’ha convertit en una necessitat fonamental. Durant més de 33 anys al Centre d’Estètica Sílvia Giralt, hem perfeccionat un mètode propi basat en l’envelliment global del nostre organisme de forma integrativa, abordant no només els símptomes, sinó també les causes subjacents dels problemes de benestar i estètica.

L’enfocament holístic del Centre d’Estètica Sílvia Giralt: avaluació i diagnòstic personalitzat

Sempre comencem tots els programes amb el nostre programa d’avaluació “Diagnòstic Healthy Wellness S.G.”, que consta de tres proves essencials:

Prova de Fase d’Oxidació i Glicació, Sistema Digestiu: aquí avaluem com cada cos processa els aliments i com això afecta el benestar general dels nostres clients.

Bioimpedància: aquesta prova ens permet mesurar no només el pes, sinó també les proteïnes, els nivells d’inflamació silenciosa i, sobretot, la morfologia del cos.

Fotografia Corneal: a través d’aquesta innovadora prova, examinem aspectes clau com els nivells de cortisol, la qualitat del son reparador, la fase hormonal i l’envelliment preventiu.

Baixar de pes de forma conscient i sostenible

El nostre objectiu al Centre d’estètica Sílvia Giralt és ajudar els nostres clients a baixar de pes de manera conscient, sostenible i, sobretot, saludable. Per a això, ens enfoquem en educació alimentària personalitzada, adaptada cada estil de vida, en lloc de dietes restrictives. Aquest enfocament garanteix no només resultats visibles, sinó també un canvi sostenible i saludable.

En aquest sentit, un dels pilars fonamentals del nostre centre és la micronutrició. Aquesta tècnica ens permet abordar les causes internes dels problemes estètics i de benestar, millorant la qualitat de la pell, el teixit i, sobretot, el teu benestar general.

Aparatologia d’avantguarda per emmotllar el cos

A més, complementem sempre amb tractaments corporals en els quals utilitzem la més avançada tecnologia, fusionant ciència i tecnologia per esculpir i embellir el cos. Entre ells, es destaquen l’Endermologie Détox Cellu M6 Alliance, que combina exfoliació i massatge mecànic per a la purificació de la pell; el Làser Bioluminiscent Procyon, que remodela la figura i millora la textura de la pell en sessions curtes; i Venus LegacyTM, favorit entre celebritats, que tracta eficaçment greix localitzat i cel·lulitis. Aquests tractaments, juntament amb altres com Bikini Sublime i Imperium, representen l’avantguarda en la cura corporal, oferint resultats personalitzats i efectius.

Amb més de 33.000 casos reals atesos, podem afirmar amb certesa que el nostre mètode és efectiu i natural. Activem els mecanismes orgànics del teu cos, ajudant-te a rejovenir i millorar la teva vitalitat i benestar.

La meva filosofia de vida: la cura com a necessitat, no com a luxe

Entenem que cada persona és única, per la qual cosa cada tractament i pla de seguiment del Centre d’estètica Sílvia Giralt és completament personalitzat. Això garanteix que cada client rebi l’atenció i la cura exactes que necessita per assolir els seus objectius de salut i bellesa.

En definitiva, a la meva clínica antiaging, aplico la meva filosofia de vida: cuidar-se no és un luxe, sinó una necessitat vital. Sense salut i benestar, la bellesa real no és possible. Aquest gener, et convido que tinguis l’oportunitat de començar l’any amb metes i objectius enfocats en el teu benestar. Visita el Centre d’estètica Sílvia Giralt per a més informació i comença el teu viatge cap a un 2024 ple de salut, vitalitat i bellesa.

