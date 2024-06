Els cinc jugadors del planter que formaran part de l’Igualada Rigat la propera temporada

Alguns d'ells ja havien entrat en la dinàmica de l'Igualada Rigat la temporada passada i havien comptat amb alguns minuts

Ferran Busquets, Guillem Llorens, Biel Llanes, Aleix Borràs i Àlex Cardil, que acaben la seva etapa com a júniors a l’Igualada Hoquei Club, passaran a formar part de la plantilla del primer equip per a la temporada 2024/2025. Alguns d’ells ja havien entrat en la dinàmica de l’Igualada Rigat la temporada passada i havien comptat amb alguns minuts. Els jugadors compaginaran la seva nova posició amb els filials a l’OK Lliga Plata Sud i Nacional Catalana.

Ferran Busquets és un porter molt segur que sempre ha reforçat els equips de categories superiors, aconseguint cinc campionats de Catalunya i dos d’Espanya, als quals s’han de sumar dues medalles de plata i una de bronze. Un dels porters menys golejats a la seva categoria amb diferència, molt segur a bola aturada i amb gran envergadura.

Guillem Llorens ha participat en sis campionats de Catalunya amb l’Igualada HC, aconseguint quatre títols de campió, a més d’un or al campionat d’Espanya. Un jugador que sempre ha reforçat categories superiors, fet que es nota en el seu joc, avantatjant així als jugadors de la seva categoria. Un autèntic killer en l’aspecte golejador, amb una excel·lent arrencada, una gran pala i molta qualitat a la mà esquerra que l’han permès marcar un total de 54 gols la darrera campanya entre Júnior, Nacional Catalana i OK Lliga Plata, a més de tenir minuts amb el primer equip.

Biel Llanes és un dels joves més talentosos dels darrers anys a la base igualadina. Com a infantil de segon any, va aconseguir un campionat de Catalunya amb la categoria juvenil, la qual reforçava; posteriorment com a juvenil de segon any, va ser un dels protagonistes del campionat de Catalunya que va guanyar el Júnior A al 2023, mentre que aquest any ha estat un dels líders amb el júnior que ha aconseguit el CCAT 2024. Llanes, que encara serà júnior de segon any, ha fet un total de 64 gols aquesta passada temporada: 37 entre Júnior i Nacional Catalana, 22 a l’OK Lliga Plata els quals l’han permès quedar segon a la taula de golejadors de la lliga sud i 5 gols amb l’Igualada Rigat, tots ells a competició europea. Fa poques setmanes va entrar a la convocatòria de la Selecció Espanyola U19 pels WSG d’enguany a Novara.

Aleix Borràs és un dels defenses més polivalents i prometedors de la cantera igualadina. Sent juvenil de primer any, va aconseguir el seu primer títol de campió de Catalunya. Posteriorment, ja en categoria júnior, n’aconseguiria dos més amb un rol important dins de l’equip. Un jugador disciplinat, intens i amb un potent xut de pala amb el qual ha aconseguit 47 dianes aquesta temporada entre Júnior, Nacional Catalana i OK Lliga Plata.

Àlex Cardil s’ha convertit en un dels joves referents a la punta d’atac. En una temporada brutal quant a números, ha estat el màxim golejador de l’equip a la categoria de base: 46 gols amb el Júnior A, a més de 5 gols a Nacional Catalana i 8 amb el Simar Igualada a l’OK Lliga Plata Sud. Un interior pur, que sap generar se l’espai per rematar gràcies al seu cos i a la seva bona mobilitat d’esquenes a porteria. Un davanter molt àgil que sap desmarcar-se molt bé i estar sempre on marquen els cànons per rematar porteria.