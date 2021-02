La candidata del PDeCAT a les eleccions al Parlament, Àngels Chacón, ha demanat “defugir postures radicals i extremismes” i ha promès tornar a posar Catalunya “al món” a l’acte central del partit. En una intervenció al Museu de la Pell d’Igualada, la cap de llista ha assegurat que Catalunya “s’està desdibuixant” i ha reivindicat un país “ric” i generador d’oportunitats. La número dos de la llista per Barcelona, Joana Ortega, ha agraït la “sinceritat” de la cap de llista de JxCat, Laura Borràs, en assegurar que és “més d’esquerres” que el candidat socialista i ha afirmat que el partit no defensarà polítiques d’esquerres. “Nosaltres vam rebre l’herència del tripartit: un calaix ple de factures i la caixa buida”, ha afirmat.

La cap de llista de la formació ha assegurat que Catalunya té “tots els ingredients” per sortir de la crisi i ha reclamat un bon govern, lideratge i “defugir postures radicals i extremistes”. La candidata ha assegurat que JxCat forma part del “tripartit independentista d’esquerres” conjuntament amb ERC i la CUP i ha reclamat un partit que representi la “centralitat” política i social.

“Jo de tripartit només en vull un, que és el dels tres Marcs, més el Jaume i la Joana”, ha assegurat en referència a la número dos del partit per Barcelona, Joana Ortega; el número tres, Marc Castells; el cap de llista per Girona, Jaume Dulsat; el cap de llista per Tarragona, Marc Arza, i el cap de llista per Lleida, Marc Solsona.

La candidata del partit ha assegurat que el PDeCAT “no permetrà” que Catalunya “perdi” inversions i ha reclamat un “país ric, generador d’oportunitats”. L’exconsellera d’Empresa i Coneixement ha afirmat que Catalunya “s’està desdibuixant” i ha promès tornar a posar-la “al món”.

A l’acte ha intervingut també la número dos del partit a les eleccions, Joana Ortega, que ha assegurat que la formació no defensarà polítiques d’esquerres. La candidata ha agraït la “sinceritat” de Laura Borràs. “Ara entenem perquè han deixat penjats els autònoms, perquè no garanteixen la llibertat dels pares per escollir escola, perquè no protegeixen les famílies com a nucli d’organització de la societat i perquè fan polítiques fiscals que afecten els més dèbils”, ha assegurat en referència a JxCat.

Ortega ha assegurat que Catalunya està en un moment “d’incertesa i cansament” i ha defensat tornar a la bona gestió davant la “gesticulació” i apostar per l’eficàcia de govern davant “l’activisme sense resultats”. “Hem de tornar a la moderació i centralitat enfront l’extremisme”, ha afirmat.

L’acte central de la campanya ha tingut lloc al Museu de la Pell d’Igualada, ciutat de naixement de la candidata del partit i d’on va ser regidora entre 2011 i 2018. El número tres del partit per Barcelona, Marc Castells, ha definit la ciutat com un territori “d’emprenedors”, amb “molt a veure” amb la candidatura del PDeCAT.

La candidata a les eleccions també s’ha referit a Igualada i ha recordat l’època en què va ser regidora de l’Ajuntament. Chacón ha assegurat que es van trobar amb un consistori “endeutat, sense projecte i sense full de ruta” i ha afirmat que van donar la volta a la ciutat “com un mitjó” i van situar Igualada “al mapa”.

Primera intervenció de David Bonvehí

A l’acte també ha parlat el president del partit, David Bonvehí, que ha intervingut per primera vegada en campanya electoral. Chacón s’hi ha referit com la “cola” de la formació i el cap de llista per Girona, Jaume Dulsat, ha afirmat que és el “jugador” que dona “coherència” i fa que tot “funcioni”.

Bonvehí s’ha dirigit a la candidata a les eleccions per assegurar-li que tot el partit, “sense fissures”, està al seu costat. “Estem segurs que trauràs uns grans resultats al Parlament”, ha assegurat. El president del partit demòcrata ha remarcat la necessitat d’una formació independentista que “respecti” els no independentistes, que “interpreti” la realitat de Catalunya, que sigui “clau” i que estigui al costat de les persones a qui han anat bé les coses però que ara pateixen.

Eufòria per les enquestes

L’acte ha estat marcat una eufòria continguda pels resultats de les enquestes, que situen la formació al Parlament. “Serem decisius en el pròxim Govern, ens és igual si des de dins o des de fora”, ha afirmat el cap de llista per Girona, Jaume Dulsat. “Hi ha una onada PDeCAT”, ha afegit el cap de llista per Tarragona, Marc Arza.

“Estic veient davant meu els primers sis diputats del PDeCAT al Parlament”, ha celebrat la candidata a les eleccions de la formació. Chacón ha assegurat que el partit serà “clau” en el pròxim Govern i ha reiterat que el vot pel PDeCAT val “per dos”, tant per la independència com pel bon govern.