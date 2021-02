Borràs apuja el to contra el PSC en l’acte a Igualada

La candidata de JxCat, Laura Borràs, ha apujat el to contra el PSC. En l’acte d’aquest dissabte a Igualada, l’exconsellera ha interpel·lat el cap de llista, Salvador Illa, i el primer secretari dels socialistes i ministre de Política Territorial, Miquel Iceta: “Que sigueu d’esquerres no us ho creieu vosaltres ni ningú”. I encara ha afegit que, per tot el que fan, ja “ningú es pot creure” el que diuen els socialistes. D’altra banda, el president del partit, Carles Puigdemont, ha connectat des de Waterloo per assegurar que “tothom va contra Borràs” perquè Junts és “la força del canvi real”. Segons l’eurodiputat, el seu partit “incomoda a esquerra i a dreta” perquè donarà “continuïtat” als canvis que “el país va decidir l’1-O”.

Borràs ha defensat que JxCat és un “espai ric, transversal, de confluència, que vol posar per davant el que uneix per davant del que separa”. La candidata ha insistit que, de fet, les bases de Junts són “més d’esquerres” que el PSC, ja que els socialistes pacten amb l’extrema dreta. Borràs ha afegit que no es pot ser d’esquerres sense ser “demòcrata”, ni tampoc avalant la “deriva autoritària” de l’Estat.

A l’acte també hi han participat els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, que han aprofitat el permís del tercer grau per sortir unes hores de la presó de Lledoners i anar a Igualada. Turull ha respost als qui demanen a Junts que “toqui de peus a terra”. “Per a què, perquè el següent pas sigui estar agenollats a terra? Nosaltres volem tocar de peus a terra, però per estar dempeus i culminar l’1-O”, ha exclamat.

Tant Borràs com Puigdemont, Turull i Rull han insistit a cridar a la participació per evitar que “la pandèmia guanyi a la democràcia”. La candidata ha tornat a reiterar, de nou, que el vot per JxCat servirà per evitar que ERC, PSC i comuns formin un tripartit a la Generalitat.