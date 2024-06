El Centre Obert d’Arquitectura recull en un web una cinquantena de rutes pel patrimoni arquitectònic català

El Centre Obert d’Arquitectura, impulsat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), ha presentat aquest dimecres ‘Rutes d’arquitectura’, un nou espai editorial del web arquitecturacatalana.cat, que es nodreix del seu extens fons documental, i en el qual es poden consultar més de 50 recorreguts per descobrir el patrimoni arquitectònic del país. Les propostes recorren tot el territori, es poden fer a peu, en bicicleta o en cotxe i tenen com a fil conductor autors, efemèrides històriques i àrees geogràfiques, entre altres. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració de les 6 demarcacions del Col·legi que han proposat rutes en el seu territori d’influència.

La iniciativa vol convertir-se en un eina de referència a l’hora de planificar rutes d’arquitectura a Catalunya per tal que la ciutadania pugui visitar i veure, de primera mà, l’arquitectura moderna i contemporània de Catalunya.

Les rutes estaran disponibles també traduïdes al castellà i l’anglès i l’objectiu és arribar a publicar-ne fins a 200 de cara al 2026, any de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura i del Congrés Mundial de la Unió Internacional d’Arquitectes que tindrà lloc a Barcelona.

55 rutes disponibles

Actualment hi ha 55 rutes disponibles que abracen tot el territori i que s’han plantejat al voltant d’una temàtica concreta, un autor o una àrea geogràfica. Així, s’hi poden trobar propostes sobre Gaudí, el Modernisme, Jujol, la Barcelona Olímpica i també d’altres més alternatives, com la que recorre els càmpings des del Delta del Llobregat fins a Salou, una altra sobre l’arquitectura moderna de Correa&Milà a Cadaqués o les traces del patrimoni de l’aigua a la ciutat de Barcelona. S’incorporen, també, rutes que toquen l’art, el cinema i la literatura. Els organitzadors han destacat que la cerca és fàcil i intuïtiva, ja que l’eina inclou filtres com la localitat, l’autor, la durada de la ruta o la temàtica. A més a més, es pot consultar en ruta i gràcies a un mapa interactiu es pot visualitzar el recorregut sencer prèviament.

“Llegat modern i contemporani a Igualada”

Parlar d’arquitectura a la capital de l’Anoia sempre ens transporta a un passat industrial de grans fàbriques, principalment vinculades al barri del Rec. Adoberies, cotoneres i un llarg llistat van fer d’Igualada un motor econòmic que va anar caient lentament en decadència a mesura que el s.XX avançava, fins a quedar en quelcom més aviat testimonial.

Tot i aquesta pèrdua d’empenta de la iniciativa privada, s’han seguit generant arquitectures d’interès, aconseguint que la ciutat hagi desenvolupat un patrimoni contemporani que mereix una visita. Destacant per sobre de la resta el Nou Cemintiri d’Igualada, d’Enric Miralles i Carme Pinós, també es poden trobar dues cases de José Antonio Coderch i obres de l’estudi Bailo Rull, entre d’altres.

Una oportunitat per sortir de la nostàlgia industrial i reivindicar el llegat patrimonial modern.