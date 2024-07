El Cementiri Nou d’Igualada acull un cicle de concerts, el primer a càrrec del Cor Bruckner Barcelona

El cicle constarà de tres concerts a l’espai emblemàtic del Zementiri

El Zementiri, el Cementiri Nou d’Igualada, serà l’escenari d’un cicle de concerts impulsat pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada. Aquest espai tant especial per la ciutat acollirà tres concerts corals els dies 5 i 12 de juliol i 13 de setembre. Carme Riera, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, ha estat l’encarregada de presentar el cicle dels concerts.

Concert del cor Bruckner Barcelona

L’atractiu principal d’aquest concert és l’estrena absoluta de l’obra Acadian Elegies, del compositor igualadí Pol Requesens. L’autor del text és Emile LeBrun, qui també ha encarregat la composició de l’obra. Aquest text consta de fragments d’obituaris escrits al llarg de tot el segle XX, i està dedicada a la memòria del seu pare, a qui ell mai va conèixer.

Riera ha detallat que per aquest primer concert, “el Zementiri d’Enric Miralles i Carme Pinós, és l’emplaçament perfecte per representar aquesta obra diversa, que mostra un paisatge emocional d’ efectes sorprenents, l’acústica de l’espai és, a més, immillorable en un espai que embolcalla l’ànima”.

Completen el programa d’aquest primer concert, el famós Crucifixus d’Antonio Lotti a vuit veus, una obra mestra del barroc italià, Even when He is silent, una corprenedora obra de Kim André Arnesen sobre el text d’una persona jueva anònima, escrit mentre s’amagava durant la 2a guerra mundial, i Leonardo dreams of his flying machine, una peça brillant de l’exitós Eric Whitacre que fantasieja sobre el desig de volar de Leonardo da Vinci.

El Cor Bruckner Barcelona és un dels cors amateur més prestigiosos de Catalunya, que actua regularment a les principals sales de concerts del país i ha estat reconegut en nombrosos premis i festivals. És dirigit per Júlia Sesé, i en aquesta ocasió també compta amb la col·laboració del pianista Joan Espuny i el percussionista Joan Pérez-Villegas. L’accés al concert és lliure, amb taquilla inversa.

El Rèquiem de Mozart

El divendres 12 de juliol, també a les 9 del vespre, es durà a terme un concert interpretant el Rèquiem de Mozart a càrrec del Cor d’Homes d’Igualada i el Cor Zóngora del Vendrell.

El Rèquiem va ser la última obra escrita per Wolfgang Amadeus Mozart. Composta a Viena el 1791, va quedar inconclusa per la seva mort, el 5 de desembre. Franz Xaver Süssmayr, deixeble del compositor, la va concloure i la va entregar al comte Franz von Walsegg, que havia encarregat anònimament una missa de rèquiem per commemorar l’aniversari de la mort de la seva esposa. És una de les peces més enigmàtiques de la música, en gran part a causa dels mites i les controvèrsies que l’envolten, especialment sobre la quantitat que va ser completada per Mozart abans de la seva mort.

Carl Czerny (1791-1857) va concebre la versió del Rèquiem no com una simple transcripció o reducció per a piano a quatre mans de l’obra de Mozart, sinó com una versió amb el seu estil propi i, en conseqüència, amb les influències dels diferents músics amb els quals va mantenir relació. Es tracta d’una partitura tècnica i interpretativament molt exigent, que explota al màxim les possibilitats sonores de l’instrument.

El Cor d’Homes d’Igualada i el Cor de Noies “Zóngora” de l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell, presenten la versió del Rèquiem de Mozart que va arreglar Carl Czerny per a cor mixt, quartet de solistes i piano a quatre mans. Ja es poden adquirir les localitats.

Performance sonora “Seccions/4”

Finalment, per cloure aquest cicle es durà a terme un concert molt especial el divendres 13 de setembre a les 20 h. L’arquitecte norueg, Gisle Nataas va dur a terme un projecte on va realitzar enregistraments de sons a l’entorn del Cementiri Nou d’Igualada l’estiu del 2023, el resultat del seu treball, va ser la performance sonora “Seccions/4” que l’autor vol dur a terme al mateix Cementiri d’Igualada de l’arquitecte Enric Miralles/Carme Pinós de forma gratuïta, amb una durada de 35 minuts.

Gisle Natassa és nascut a Bergen i viu a Oslo. Arquitecte graduat per l’Escola d’Arquitectura de Bergen i la Reial Acadèmia Danesa – Arquitectura – a Copenhaguen. Treballa amb l’arquitectura i el so de l’arquitectura. Com a artista sonor, Nataas treballa amb gravacions de camp de l’arquitectura, amb actuacions en directe i en instal·lacions sonores.

Nataas dirigeix el projecte “L’arquitectura com a instrument” al programa nacional Den Kulturelle Skolesekken que és un projecte de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i el Ministeri d’Educació i Investigació. Un seguit de propostes que posen en valor i serveixen d’homenatge a l’obra de l’arquitecte Enric Miralles i Carme Pinós, considerada la millor obra realitzada per un arquitecte espanyol i una referència de l’arquitectura contemporània segons The Now Institute de Chicago, en els 100 edificis del segle XX.

L’Ajuntament d’Igualada, en exercici de la seva vocació de foment de la cultura i amb la voluntat d’incrementar el suport a l’activitat cultural de la ciutat i la promoció de l’espai del Cementiri Nou troba oportú col·laborar en aquestes iniciatives.