Castellolí fa els primers passos per a recuperar l’antiga botiga de Cal Peret

L’Ajuntament de Castellolí ha fet un pas endavant per donar resposta a una necessitat històrica del municipi. Aquest 2025 ha començat amb la signatura de la cessió de la casa de “Cal Peret”, un edifici emblemàtic situat a l’Avinguda Unió, gràcies a la generositat de la família Costa Castelltort, que ha fet possible aquest projecte.

L’objectiu d’aquesta cessió és recuperar la funció original de “Cal Peret” com a botiga d’aliments i convertir-la en un comerç que ofereixi productes de proximitat, vinculats al Parc Agrari de la Conca d’Òdena i al Parc Rural del Montserrat. Aquesta acció s’alinea amb l’aposta del consistori per fomentar el consum local i sostenir el teixit comercial als petits municipis.

Imatge de la signatura de la cessió de Cal Peret.

L’espai, que consta d’un local comercial a la planta baixa i un habitatge al primer pis, és un lloc clau per al poble. Es troba a tocar d’equipaments com el forn, la infermeria i el centre cultural La Brillante. L’Ajuntament treballarà ara en l’adequació de l’edifici per garantir que compleixi amb les condicions òptimes per acollir el nou negoci.

Segons l’alcalde Joan Serra “la cessió de Cal Peret és una oportunitat única per donar vida al comerç local i millorar la qualitat de vida dels veïns de Castellolí. Estem molt agraïts a la família Costa Castelltort per fer-ho possible i a tots els qui contribueixen a revitalitzar el nostre municipi”. Tot i que l’acció suposa una inversió per a l’Ajuntament, considera que les despeses quedaran compensades amb escreix pels avantatges d’haver pogut recuperar la botiga de queviures al municipi.

L’acció s’emmarca en un projecte del Consell Comarcal de l’Anoia per recuperar i revitalitzar el comerç local als pobles petits de la comarca. El projecte detecta els reptes que han d’afrontar els comerciants i traça estratègies per garantir la pervivència d’aquests negocis essencials per als pobles. Compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.