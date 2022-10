Santa Coloma de Queralt obre les portes dels habitatges buits del municipi perquè els interessats en viure-hi els visitin

Santa Coloma de Queralt té 500 habitatges buits. 500. En un poble de 2.800 habitants. I tot i això, les dificultats per trobar un pis o una casa per llogar son molt grans. Com és possible que això passi? Molts d’aquests 500 habitatges buits son pisos o cases del nucli antic, amb greus deficiències estructurals i en molt males condicions.

Davant aquest problema, i amb l’objectiu d’arribar als 3.000 habitants, l’Ajuntament d’aquest municipi de la Baixa Segarra ha engegat el projecte Viure_Santa Coloma de Queralt, una iniciativa que pretén posar en contacte als interessats a viure en el municipi i interessats a vendre o llogar els seus habitatges buits. L’objectiu general de la iniciativa és el de facilitar la fixació de la població i fer més fàcil el procés d’acollida i integració de les persones interessades a instal·lar-se al municipi. La regidora de Patrimoni de Santa Coloma de Queralt, Montse Oranias, explica que “quan algú vol venir a viure a Santa Coloma, el problema més gran amb què es troba actualment és la falta d’habitatge. Per això hem començat el projecte per aquí”.

Jornada de portes obertes

Amb l’objectiu que Santa Coloma rebi nous ciutadans, el passat dissabte 15 d’octubre, l’Ajuntament colomí va organitzar una jornada de portes obertes per posar en contacte els propietaris d’alguns d’aquests pisos buits amb persones interessades en anar a viure al municipi.

En Joan Sendra és, juntament amb les seves dues germanes, propietari de tres pisos del nucli antic de Santa Coloma. “El primer d’aquests és on vam néixer i créixer jo i les meves germanes, que la nostàlgia ens va fer que no el venguéssim”. Més tard van comprar dues cases més contigües, abans de la crisi del 2008, amb la intenció de remodelar-les i posar-les a lloguer, però amb les complicacions derivades d’aquesta crisi es van quedar amb la patata calenta de tres edificis amb mal estat i amb dificultats per posar-los al parc immobiliari.

És per això que es van sumar a la jornada de portes obertes i permetre que possibles interessats visitessin les cases. “Potser ens ajudarà a resoldre tant el nostre problema individual de què fer amb aquestes cases, com el problema com a municipi de falta d’habitatge”, comenta el Joan. Però recorda que “la falta d’habitatge és un problema, sí, però també cal dinamitzar econòmicament el poble perquè la gent hi vulgui venir a viure”.

A l’altra banda del projecte hi ha la Tania Solano, una veïna de Barcelona que va participar a la jornada com a interessada en viure a Santa Coloma. La raó, molt senzilla, “a Barcelona el preu dels pisos és molt alt i per la canalla és molt millor viure en un poble que fer-ho en una ciutat”, explica.

Més enllà d’ensenyar els habitatges, durant la jornada també es van explicar les modalitats de contracte (compra, lloguer o masoveria urbana) i també les ajudes i subvencions, tant municipals com nacionals i europees per a la rehabilitació d’edificis.

La regidora Montse Oranias, explica que l’èxit d’aquesta primera jornada els anima a seguir-ne fent periòdicament. Després que la primera trobada sortís per TV3, a l’Ajuntament no han parat de rebre correus interessant-se per participar en properes jornades, la primera de les quals està prevista per finals de novembre.

Santa Coloma 3.000

El despoblament de les zones rurals és un fet. Tot i que la pandèmia i la nova normalitat sembla que pot invertir aquesta tendència, sumat als preus prohibitius de les vivendes a les gran ciutats, municipis com Santa Coloma havien anat perdent població en els darrers 15 anys. Especialment des de la crisi de la construcció que va afectar greument al municipi, on hi havia empreses importants del sector que van tancar o canviar de localització, provocant que alguns dels seus treballadors se n’anessin del municipi.

Així, Santa Coloma va passar dels 3.100 habitants l’any 2008 als 2.698 del 2018. I aquest fet, baixar de la barrera dels 3.000 habitants, preocupa als governs municipals per si es poden mantenir els serveis municipals com el CAP, tots els centres educatius (una llar d’infants, dues escoles de primària i un institut) o la residència de gent gran. De fet, l’eslògan electoral d’Esquerra a les passades eleccions municipals, de l’any 2019, era “Santa Coloma 3.000″, posant el focus en recuperar aquesta xifra simbòlica d’habitants. Ara, des del govern municipal, una coalició d’Esquerra i Junts, han engegat el projecte Viure_Santa Coloma de Queralt per explicar les bondats de viure al municipi.

Més enllà de les jornades de portes obertes a habitatges buits, també s’han gravat diversos vídeos amb nouvinguts al municipi com a protagonistes que expliquen la seva experiència a Santa Coloma.