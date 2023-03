Castellolí instal·larà aparells per avaluar l’impacte sonor nocturn d’una prova que es farà al Circuit Parcmotor

Aquest proper cap de setmana, 25 i 26 de març, tindrà lloc al Circuit Parcmotor de Castellolí una prova de resistència de 24h, organitzada per Amazing Drive Classics Challenge, en la qual vehicles de diferents equips d’arreu d’Espanya competiran durant un dia sencer a les pistes. És per això que l’Ajuntament de Castellolí ha decidit encarregar l’estudi de diferents sonòmetres, aparells homologats de la Diputació de Barcelona, que mesuraran l’impacte acústic de l’esdeveniment i, amb les dades resultants, l’Ajuntament convocarà la Comissió de Seguiment de la llicència Ambiental del Circuit Parcmotor per avaluar l’impacte i prendre les mesures oportunes conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la resta d’institucions implicades.

Tot i que el consistori ha estudiat totes les vies possibles perquè no es portés a terme aquest esdeveniment, finalment ha hagut d’autoritzar-lo perquè l’activitat està emparada pel Decret 176/2009, del 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Aquest reglament contempla una suspensió cautelar dels objectius acústics de qualitat ambiental durant l’horari nocturn (a partir de les 23 h) perquè es puguin excedir de forma excepcional els decibels acústics màxims limitats en aquesta franja horària. Per aquest motiu, el consistori vol fer explícita la seva disconformitat amb aquesta normativa. La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castellolí, Teresa Guixà, opina que “l’excés dels decibels a aquests nivells hauria d’estar totalment prohibit en horari nocturn. Puc entendre que en horari diürn, i per determinades curses puntuals a l’any, es pugui excedir dels decibels màxims, però no en l’horari nocturn”.

L’Ajuntament de Castellolí assegura que continua treballant per minimitzar en el que sigui possible la contaminació acústica. Guixà, explica que “l’Ajuntament està treballant en paral·lel en un nou mapa de soroll del municipi, que actualment es troba en període d’al·legacions” i afirma: “continuarem treballant per respectar el descans dels veïns”. 