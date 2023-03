Aquest diumenge, festa i caminada solidària per inaugurar la totalitat de l’Anella Verda

Aquest diumenge 19 de març l’Ajuntament d’Igualada conjuntament amb les entitats Afauria i Dispiera ha preparat una caminada solidària per descobrir tota l’anella verda que envolta la ciutat i inaugurar-la.

Per primera vegada es podrà completar el recorregut de 13km d’aquest circuït, a tocar de la natura, que envolta la ciutat i que amb el tram que uneix les Maioles amb l’Escola Dolors Martí ja estarà totalment connectada. A la vegada, el mateix dia, també es farà una caminada pel circuït inclusiu de 6km per aquelles persones amb mobilitat reduïda.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha animat a tota la ciutadania a participar d’aquesta caminada solidària que servirà per descobrir tots els trams de l’Anella Verda “un espai de salut i natura, integrat a la ciutat que recupera espais que eren menys accessibles o desconeguts”. Castells ha destacat la importància d’aquests espais de natura on fer esport i salut, sobretot durant al pandèmia en que els vam redescobrir i posar en valor de nou, tant per la salut física com mental”.

De la mateixa manera des de l’Entitat Afauria, han explicat que l’inici d’aquest projecte de caminada solidària neix de la voluntat de donar activitats d’oci i envoltades de natura per als joves amb discapacitat.

La sortida de la caminada serà el dia 11 a les 9.30 des de l’Alberg de Cal Maco. Una hora més tard, a les 10.30 es farà la inauguració de l’Anella Verda, en el darrer tram completat de l’Anella, darrera de l’Escola Dolors Martí al nou mirador de la Tossa. Hi haurà avituallament per tothom.

La inscripció de 2€ que seran íntegrament per a l’associació AFAURIA, es pot fer al web tiquetsigualada.cat. Tots els participants tindran una samarreta commemorativa.

L’Anella Verda és un projecte iniciat l’any 2013 per recórrer a peu o amb bicicleta la ciutat i gaudir del seu entorn. Un recorregut que recupera i integra la natura a la ciutat, amb espais tant emblemàtics com les guixeres o el recorregut al costat del riu Anoia.