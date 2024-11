Campanya a Capellades per recordar l’obligatorietat de recollir els excrements d’animal

Capellades insisteix en una nova campanya per recordar als propietaris d’animals sobre l’ordenança de civisme on es detalla que no recollir l’excrement del gos comporta una sanció econòmica de 250 euros.

Ara fa uns mesos es va iniciar aquesta campanya a títol informatiu, fent difusió d’aquesta normativa que també recorda que els animals han d’estar censats i xipats; ara es recuperarà la imatge d’aquella campanya i es col·locaran cartells als espais on molt sovint hi ha caques de gos.

L’objectiu d’aquesta proposta és millorar la convivència i el civisme a la vila. Entre la campanya, també es demana que els gossos no orinin a les façanes de les cases i que es tiri aigua per netejar l’orina.

La regidora de Salut Pública, Sònia Buades, destaca com “aquesta campanya és una crida al sentit comú de les persones. Crec que tothom sap aquestes qüestions tan bàsiques com recollir els excrements o no fer pipís a les façanes, però tot i així hi ha una minoria poc cívica que ho fa. La campanya els recorda que és obligatori i que, si no es compleix, hi haurà una multa”. Segons l’article 22 de l’ordenança de civisme “queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques”. Per això els propietaris que incompleixin la llei tindran la pertinent sanció econòmica.