El club de futbol inclusiu Magic Dream Team Anoia expulsa el seu president per presumptes irregularitats en la gestió econòmica

L’associació de futbol inclusiu Magic Dream Team Anoia, que ofereix futbol adaptat per a persones amb discapacitat, està treballant per resoldre la situació econòmica irregular generada, segons expliquen en un comunicat, per la gestió del fins ara president, Raúl Martos. En la darrera assemblea extraordinària de l’associació, es va donar compte als socis d’una situació irregular al compte bancari de l’associació, en el qual faltava una suma de diners. La junta de l’associació va expulsar el president com a conseqüència d’aquesta situació. Segons han publicat alguns mitjans, i consta en l’acta de l’assemblea, els fons en negatiu ascendeixen a prop de 800 euros.

Des de l’associació expliquen que s’ha iniciat un procés de mediació amb l’anterior president per tal d’arribar “a un acord amistós que permeti recuperar els fons desviats i tancar aquest capítol”. També expliquen que, “en cas que la mediació no doni resultats, s’iniciaran accions legals per protegir els interessos de l’associació i els seus socis.”

“Els fets no reflecteixen els valors del Magic Dream Team Anoia”

Des de la Junta consideren necessari esmentar que “aquests fets no reflecteixen els valors del Magic Dream Team Anoia, donat que sempre han defensat l’esport com una manera d’incloure i fer créixer a les persones. Els dol que aquests fets hagin eclipsat, el bon treball que s’ha fet i esperen que aviat tornin a ser notícia pels èxits dels seus jugadors i per la seva tasca inclusiva.”

Magic Dream Team Anoia treballa des del 2023 per oferir esport inclusiu a persones amb discapacitat, i ha aconseguit tenir diferents equips competint en les diverses categories de futbol adaptat.

Missatge de confiança i gratitud de la nova junta directiva

L’associació vol agrair a tots els socis “el seu suport i confiança durant aquest difícil procés. La nova junta

directiva es compromet a mantenir informats a tots els socis dels avenços en la resolució d’aquesta situació i a garantir que les accions iniciades siguin íntegres i transparents al llarg de tot el procés.”