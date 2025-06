L’Ateneu Igualadí puja a Tercera Catalana després d’empatar a Carme

L’Ateneu Igualadí va segellar el seu bitllet per a l’ascens a Tercera Catalana després d’empatar 2-2 contra el Carme, en un partit de nervis a flor de pell.

Els igualadins arribaven al camp carmetà amb un avantatge d’un gol aconseguit a l’anada; el Carme, per la seva banda, buscava una remuntada que es veia factible gràcies al marcador obert amb només un gol de distància.

Al minut 8 de partit, Hatim El Himer va fer el 0-1 per a l’Ateneu, que ampliava la seva distància en el global de l’eliminatòria. Els carmetans, però, en duel marcat per la intensitat, van aconseguir empatar gràcies a un gol d’Alex García al minut 27. Amb aquest 1-1 (2-1 per a l’Ateneu en el global de l’eliminatòria) s’arribava al descans.

Als pocs minuts de la represa, Adrián Vázquez va tornar a avançar als igualadins posant l’1-2 al marcador, però a 12 minuts per al final del temps reglamentari, Arnau Cardona va empatar el partit novament per als carmetans, que es trobaven a un gol de forçar la pròrroga. En aquest context, una última jugada polèmica amb el temps gairebé exhaurit, amb un possible penal no xiulat, va provocar diverses expulsions en el conjunt carmetà per les protestes locals. Amb el xiulet final, els igualadins certificaven la tornada a Tercera Catalana.

L’Ateneu Igualadí serà el segon anoienc que representi la comarca a Tercera Catalana el proper any, juntament amb el CF Hostalets, que va aconseguir l’ascens directe després de proclamar-se campió de la lliga.