L’Igualada Femení Grupo Guzmán aconsegueix un empat “in extremis” contra el Sant Jordi Desvalls

L’Igualada Femení HCP va empatar in extremis un partit que es va complicar molt als primers minuts de joc davant d’un Sant Jordi Desvalls que va sortir més concentrat. El resultat final va ser de 2-2. Tot i així, admirable la reacció de les blaves a la segona part que, de durar més, haguessin aconseguit els tres punts.

Un altre partit on l’adversari va sortir més fort, intens i concentrat que les igualadines. Aquest cop però, a diferència del partit de la setmana passada contra el CP Manlleu, el rival marcava i es posava per davant del marcador en una acció personal de Maria Just on la bola rebotava en una jugadora igualadina i acabava al fons de la porteria igualadina (0-1). Era el minut dos de partit.

Les locals reaccionaven amb el control de partit però les contres de les gironines eren molt perilloses i feien treballar de valent la portera argentina Vicky Guzzo.

Amb el partit equilibrat en possessió, les del Sant Jordi marquen el segon gol en una altra acció personal de Maria Just al minut 10 de partit (0-2). Calia fer més i millor per a superar un rival ràpid, intens i efectiu a porteria.

Els atacs visitants generaven molt perill però les igualadines milloraven en defensa i amb el resultat de 0-2 s’arribava al descans esperant veure un Igualada millor.

Així va ser. I a mesura anaven passat els minuts el domini de l’Igualada era més clar pel gran desgast físic de les gironines.

Els primers minuts de la segona part van ser clarament de domini local que tancava al Sant Jordi en defensa.

A deu minuts del final del partit, Maria Just, amb possessió de bola i tancant la defensa de les visitants rellisca a mitja pista i provoca la falta directa a favor de l’Igualada Grupo Guzman. Ocasió d’or que Laura Crespo no desaprofitava per escurçar distàncies al marcador (1-2).

Desactivat pràcticament l’atac de les gironines i amb el domini local l’empat es veia factible però els minuts avaven passat i el gol no arribava.

En els darrers instants de partit, amb les igualadines penjant boles a l’interior de l’àrea, Laura Crespo desvia a gol el que suposava l’empat de les noies de Carles Piernas, gràcies a la passada de Guio Pardiña a tres minuts del final de partit (2-2).

L’Igualada ho continuaria intentant amb cap i cor però el marcador aquest cop ja no es mouria i el partit acabava amb el primer empat de les igualadines aquesta temporada i sumava un punt en un partit que es va posar molt costa amunt en els primers minuts de partit.

Una vegada més, tot i la joventut, l’equip igualadí ha demostrat una gran fortalesa mental per afrontar, encarar i remuntar moments complicats.

Pel que fa a la classificació de màximes golejadores de la competició, Carla Claramunt, tot i no marcar en aquest partit continua encapçalant la classificació. Per la seva part, Laura Crespo, amb aquests dos darrers gols es col·loca cinquena màxima golejadora de Nacional Catalana.

Amb aquest empat, l’Igualada Grupo Guzmán es troba a la setena posició amb 13 punts, empatat amb els mateixos punts que el proper rival, el PHC Sant Cugat que ocupa la sisena posició. El partit es disputarà el pròxim diumenge a les 18:30 h a la pista santcugatenca.