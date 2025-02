Calefactors a classe mentre no arribi la caldera nova a l’escola Pompeu Fabra de Vilanova

L’Escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí porta 3 setmanes amb la caldera avariada en ple hivern. Fins el moment, segons expliquen des del centre escolar, l’ajuntament ha instal·lat calefactors de forma provisional per reduir tot el possible la sensació de fred a l’aula. Fonts consultades per La Veu de l’Anoia han explicat que també s’ha hagut d’instal·lar un generador de forma provisional per garantir el correcte funcionament dels calefactors, ja que els primers dies, la gran quantitat d’aparells connectats a la xarxa elèctrica donaven problemes.

Reunió amb el departament

Segons les fonts de la direcció centre consultades, està previst que aquest dimecres, 26 de febrer, els tècnics del Departament d’Educació es reuneixin amb els responsables de l’escola per tractar la substitució de la caldera avariada. Sembla que, 3 setmanes després de l’inici del problema, la situació ha entrat en vies de solució, però encara no hi ha una data exacta per recuperar la plena normalitat.

L’oposició municipal mou fitxa

Fem Vilanova ha demanat al govern municipal que “destini una partida pressupostària per al manteniment preventiu de la caldera” d’ara endavant, per evitar problemes com l’actual. Vilanova 365, per la seva banda, ha explicat que va comunicar “la seva preocupació al govern municipal” la passada setmana.