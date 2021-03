Calaf tindrà un Sprint Intermedi de la Volta a Catalunya del Centenari

Aquest dilluns comença a Calella la Volta a Catalunya ciclista, i no serà una edició qualsevol, serà una edició especial, la del Centenari. De fet es tenia que celebrar l’any anterior, però pel tema de la pandèmia es va cancel.lar.

Set seran les etapes; dilluns Calella-Calella, dimarts Banyoles-Banyoles, dimecres Canal Olímpic de Catalunya-Vallter 2002/Setcases, dijous Ripoll-Port Ainé, divendres La Pobla de Segur-Manresa, dissabte Tarragona-Mataró i diumenge Barcelona-Barcelona.

Serà a l’etapa del divendres dia 26 entre La Pobla de Segur i Manresa de 201 km, quan els corredors passaran per l’Anoia, sent en la població de Calaf en la que es disputarà un Sprint Intermedi amb bonificacions pels tres primers. L’Sprint Intermedi estarà situat en el núm. 13 de la carretera de Manresa calafina. L’horari de pas serà entre 2/4 i 3/4 de 3 de la tarda. Uns 15 kms seran els que els corredors rodaran per la comarca anoienca entrant per Castellfollit de Riubregós i sortint per Sant Pere Sallavinera.

La darrera vegada que la Volta va tenir a Igualada com a final de l’etapa va ser l’any 2017 amb victòria del francès Nacer Bouhanni, any en que el vencedor absolut fou Alejandro Valverde seguit de Alberto Contador i en el tercer lloc el català Marc Soler de Vilanova i la Geltru.

Com és lògic hi haurà un protocol de màxima seguretat per motiu del Covid-19, per aïllar corredors, personal d’equips, organització, de l’exterior i amb les sortides i arribades d’etapes sense públic.

175 corredors pertanyents a 25 equips, a 7 corredors per equip, seran els que sortiran aquest proper dilluns dia 22, amb corredors de gran nivell com Chris Froome, Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Marc Soler, Enric Mas, Marc Ischi, David de la Cruz, Thomas de Gendt, entre molts altres.