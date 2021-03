La Volcat 2021 reunirà els apassionats de la BTT, per Setmana Santa a Igualada

La capital de la comarca de l’Anoia, acollirà la 16a edició de la VolCAT, prova nascuda el 2004 i destinada a ciclistes professionals que busquen punts per al rànquing internacional, en ser una cursa UCI en la categoria XCS S2, però també a aquells participants populars que busquen descobrir un territori ideal per a la pràctica del Mountain Bike, arribant als 800 participants de 15 nacionalitats diferents.

La prova ciclista seguirà totes les mesures de seguretat anticovid, establertes per les autoritats i la Federació Catalana de Ciclisme, on els ciclistes estrangers hauran d’acreditar una prova PCR, per poder participar-hi.

Es tracta d’una edició especial d’una prova que, any rere any, ha evolucionat i que enguany atrau a tota aquella gent apassionada per la BTT i que viurà uns dies increïbles durant la Setmana Santa. Més de 200Km i 5000m+ a superar en 4 etapes. La Volcat és, doncs, més que una prova esportiva. Representa un bon motor econòmic per a la comarca, atraient gent d’arreu que utilitza tots els serveis i sobretot l’oferta turística.

Alguns del millors ciclistes de l’especialitat ja han confirmat la seva participació, com el vigent campió d’Europa i subcampió del món, Tiago Ferreira (DMT Racing Team). Però no ho tindrà gens fàcil per endur-se la victòria, ja que el Corratec MTB Racing Team hi serà present amb en Steffen Thum, Daniel Gathof i Marion Fromberger. Alhora, els campions de les dues passades edicions, Francesc Guerra i Hans Becking, també formaran part de la graella de sortida amb els seus companys del BUFF SCOTT MTB TEAM, Guillem Cassú i José Dias. El Soudal Lee Cougan Racing Team estarà present a la VolCAT 2021 amb Aleksey Medvedev, Daniele Mensi, Jacopo Billi, Tony Longo i Stefano Valdrighi. El ciclistes del BMC TBellès by Kalas també s’apuntaran a l’enfrontament d’estrelles amb el campió d’Espanya 2019, Pablo Guerrero, Pau Salvà, Guillem Muñoz, Roberto Bou i en Xavi Martí en categoria masculina, i la Sílvia Roura en femenina.

En categoria femenina, Fromberger tindrà dures competidores com són les dues ciclistes de l’equip nacional d’Estònia, la Janika Loiv i la Mari-Liis Mõttus. D’altra banda, cal destacar també la participació popular i professional dels clubs de l’Anoia i els seus ciclistes que, aquest any, també sumen una xifra significativa. Es tracta d’una prova arrelada al territori que recorre diferents municipis de la comarca de l’Anoia.

Etapa 1 – 38 Km 800m

El traçat passarà per les poblacions de Vilanova del Camí, Carme, Orpí i Santa Margarida de Montbui, recorrent corriols que posaran a prova la destresa dels ciclistes.

Etapa 2 – 58 Km 1500m+

Recorregut que es dirigeix cap a Òdena, passant per Castellólí, Castellfollit del Boix, arribant als Molins de Rubió. Una etapa dura en la primera secció i gaudi ciclista en els descensos per senders espectaculars.

Etapa 3 – 60 KM 1600m+

L’etapa reina de la VolCAT 2021, que recorre el famós territori Panna. Passa per Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Sant Martí de Tous, Bellprat i Miralles. Corriols espectaculars. Un parc d’atraccions del Mountain Bike.

Etapa 4 – 38Km 1000m+

L’últim esforç per a aquells ciclistes que volen assolir el repte VolCAT i convertir-se en finishers. Vilanova del Camí, Carme, Orpí i Santa Margarida de Montbui seran les darrers municipis que recorreran abans d’arribar a Igualada, on sempre surten i arriben les etapes.

Parlem, doncs, d’un esdeveniment que s’espera amb gran expectació i que mai decep, que seguirà totes les mesures de seguretat anticovid, establertes per les autoritats i la Federació Catalana de Ciclisme. Últimes incripcions disponibles, a Ticketoci.