Un bus nocturn que no arriba: Poble Actiu insisteix a la Generalitat en la creació del bus de nit entre Igualada i Barcelona

El 28 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una esmena de la CUP sobre l’extensió i la millora del transport públic nocturn a Osona, el Bages i l’Anoia, amb connexió amb Barcelona.

L’octubre de 2023, Poble Actiu ja va portar al Parlament la creació de serveis de bus nocturn entre les principals poblacions d’Osona, el Bages i l’Anoia, amb connexió amb Barcelona. Aquesta proposta va ser presentada l’any passat per la CUP al Parlament de Catalunya, a instància de les candidatures municipalistes de l’esquerra independentista Capgirem Vic, Fem Manresa i Poble Actiu, i ara es referma en la legislatura actual.

La regidora Elisabet Farrés ha explicat que “La Generalitat no ha complert els acords del Parlament que han estat aprovats per unanimitat i nosaltres hi insistim perquè l’aposta pel transport públic és una necessitat per a la mobilitat de la nostra comarca i per reduir la dependència del vehicle privat” i ha criticat al govern igualadí per no fer res al respecte “Sembla que la visita de Marc Castells al palau de la Generalitat i la suposada línia directa de Jordi Cuadras amb el president només serveix perquè es facin fotos”.

La necessitat d’un bus nocturn

A l’Anoia, l’absència de transport públic entre les 10 del vespre i les 6 del matí per anar a Barcelona posa de manifest, segons expliquen des de la formació municipalista, la necessitat d’una línia de bus nocturna que connecti Igualada amb la capital. Aquesta absència de servei nocturn, expliquen, “fa que moltes persones no puguin utilitzar el transport públic ni per motius laborals ni per participar en activitats culturals o d’oci”.

Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha subratllat que aquesta manca de connexions nocturnes “força molta gent a recórrer al vehicle privat per desplaçar-se a Barcelona. Això no només incrementa l’ús del cotxe durant la nit, sinó també durant el dia, ja que cal disposar del vehicle privat per assegurar el retorn”. El regidor igualadí ha afegit que, “Ja fa temps que a Poble Actiu estem reclamant, a través del grup parlamentari de la CUP, que es desbloquegi el procés d’implantació del bus nocturn a les comarques d’Osona, el Bages i l’Anoia”.

Els cupaires, pendents de la nova línia de bus Exprés Igualada – Lleida

Durant la legislatura passada, el Parlament de Catalunya també va aprovar per unanimitat una proposta de Poble Actiu per allargar la línia de bus Exprés E1 de Lleida i Cervera fins a Igualada. Aquesta iniciativa busca repensar un model de transport centralista que actualment prioritza només la connexió amb Barcelona i que no respon a les necessitats de mobilitat dels igualadins, especialment d’aquells que estudien, treballen o tenen vincles amb Lleida i altres ciutats del territori.

Més tard, la pròpia Generalitat, encara governada per ERC, va informar que no hi havia la intenció de fer cap modificació en el transport públic entre Igualada i Lleida, com a mínim fins al 2028, “incomplint així l’acord del Parlament de Catalunya”, expliquen des de Poble Actiu. La regidora Rosa Perelló ha reclamat al govern de la Generalitat que “compleixi tant la resolució dels busos nocturns a l’Anoia com la creació d’una línia que uneixi Igualada amb Lleida si realment volen apostar pel transport públic i no només quedar-se en paraules”.