Àuria s’incorpora al Grup CLADE i reforça les aliances en el cooperativisme

Dilluns, Àuria Grup va rebre a les seves instal·lacions de Sesoliveres la visita del Grup CLADE, un grup empresarial d’economia social que agrupa algunes de les cooperatives més importants de Catalunya, amb l’objectiu de donar a conèixer de primera mà les seves iniciatives en el camp del cooperativisme industrial.

Aquesta visita es produeix en el marc de la recent incorporació d’Àuria al Grup CLADE, formalitzada el passat mes de novembre, i s’emmarca dins una estratègia de col·laboració i intercanvi d’experiències amb altres cooperatives capdavanteres.

El Grup CLADE, que enguany celebra els seus 20 anys, està format per una destacada representació d’empreses cooperatives i societats laborals de diversos sectors, com Abacus Cooperativa, Suara, Fundació Blanquerna, Fedefarma, Caixa d’Enginyers, Som Energia, Escola Sant Gervasi, entre d’altres.

Durant la visita, els membres del grup van poder conèixer de prop els projectes d’Àuria enfocats a l’ocupació inclusiva i la generació de valor social a través dels seus serveis industrials, logístics i mediambientals, destacant els nous projectes estratègics pel que fa a cosmètica i perfumeria i les millores fetes en els darrers anys en les instal·lacions que l’entitat té a Igualada.

En paral·lel, Àuria Grup està duent a terme una visita estratègica a Mondragón Corporación Cooperativa, al País Basc, amb la finalitat de teixir aliances i compartir bones pràctiques amb aquest referent mundial en cooperativisme industrial. Mondragón, que engloba més de 90 cooperatives i més de 70.000 persones amb presència internacional, és un exemple paradigmàtic de com combinar l’èxit econòmic i l’emprenedoria industrial amb l’impacte social.

Aquesta visita serveix a l’entitat igualadina per compartir coneixements i experiències amb altres cooperatives referents per poder impulsar un nou projecte Singulars per potenciar el cooperativisme industrial a Catalunya. Un projecte que compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball i la Direcció General d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, com demostra la participació de David Bonvehí, com a representant institucional, en aquesta visita.

Albert Piñol, gerent d’Àuria, ha destacat: “Aquest intercanvi de coneixements i experiències és clau per impulsar un projecte cooperatiu industrial que integri innovació, sostenibilitat i compromís social, posant les persones al centre”. Aquesta aliança busca, entre altres objectius, establir ponts entre les dinàmiques locals i les estratègies globals, aprofitant l’expertesa de Mondragón en gestió col·laborativa, l’emprenedoria industrial i l’ètica empresarial.

Aquests esdeveniments reforcen la visió d’Àuria com una entitat compromesa en la implementació de models sostenibles i inclusius, consolidant-se com un referent també en el panorama cooperatiu industrial i empresarial. Amb aquestes accions, Àuria no només vol enfortir les seves relacions amb altres cooperatives i institucions, sinó que també vol reivindicar-se com un actor estratègic en l’impuls de l’economia social i solidària en l’àmbit nacional i europeu.

Recordem que Àuria Grup és un grup d’empreses d’economia social que té com a objectiu promoure la transformació mitjançant la inserció, la creació d’ocupació i la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats especials. Aquesta és la nostra manera d’afegir valor a la societat i de crear noves oportunitats laborals.

Àuria aglutina més de 1.800 persones de base social i amb més de 890 professionals és la primera empresa de la comarca en nombre de treballadors. Més de 50 anys després de l’inici de les seves activitats laborals, el Taller Àuria Cooperativa SCCL és un centre especial de treball (CET) líder en el seu sector per la creació de llocs de treball i una referència al territori de compromís i responsabilitat en l’àmbit de la discapacitat.