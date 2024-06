Assaig especial dels Moixiganguers, divendres

Els morats volen fer proves molt ambicioses de cara a la diada de diumenge i a la resta de la temporada

La temporada castellera arriba a un dels moments àlgids i és per això que aquest divendres a les 9 del vespre els Moixiganguers celebraran un assaig especial a la plaça de l’Ajuntament, obert a tots els igualadins per fer pinya i ajudar-los amb els seus castells més ambiciosos.

La jornada començarà a les set de la tarda amb un camionet de jocs infantils per a tota la canalla, gentilesa d’Anima’ns. En acabat, a les nou del vespre, les faixes començaran a treballar i la colla assajarà davant de tothom qui vulgui veure-ho i animarà a tothom a posar-se en una pinya i viure un castell des de dins. Un cop finalitzat l’assaig, vora les onze, hi haurà sopar per als participants i beguda i música a l’Es Moss.

L’objectiu dels morats és ser prou gent per fer un pas més a nivell tècnic i poder assajar castells com el quatre de vuit amb agulla o el tres de nou amb folre, el millor castell de la història de la colla, de cara a l’actuació de diumenge a les 12 a Vilanova i la Geltrú o a la resta de la temporada.

Els Moixiganguers venen de la Diada del Pati de Valls on van actuar amb la Joves, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Sants i on van descarregar la segona torre de vuit amb folre de la temporada acompanyada del quatre de vuit i el set de set i volen fer un pas més per arribar a les vacances d’estiu amb la feina feta de cara al segon tram.

Els morats també conviden a qui vulgui a acompanyar la colla, aquest diumenge al matí, a la Diada de la Grallada de Vilanova i la Geltrú i a la resta d’assajos de la temporada, els dimecres de 20h a 22h i els divendres de 21:30h a 00h a Les Cotxeres.